CHP'li Karabat: Enflasyon muhasebesinde plansızlığın bedelini mali müşavirler ödememeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in küçük işletmeler ve yatırımcılar için "enflasyon muhasebesi"nde kolaylık sağlamak gerekçesiyle yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkaracaklarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat düzenlemenin plansızlığına tepki gösterdi.

Yapılacak düzenlemenin mali müşavirleri kobay yerine koymak olduğunu söyleyen Karabat, “2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon TL’nin altında olan mükelleflere enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi kapsam dışında kalmış olacak. Özellikle esnaflar için daha önce yapılması gereken bir düzenleme şimdi yapılarak bir kargaşaya neden olacaktır" dedi.

"Bu plansızlığın bedelini mali müşavirler ödemektedir" diyen Karabat, "Günler, geceler boyu çalışan mali müşavirler enflasyon muhasebesi konusunda uyarılarını yapmış ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı dinlememiştir. Geldiğimiz noktada, yanlış yapılan bir uygulama başka bir yanlışla düzeltilmeye çalışılmaktadır. Mali müşavirlerin tespitleri halen dikkate alınmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Karabat, şunları söyledi: "Beyannamesini verenlerin düzeltme yapması ihtiyari bırakılmalıdır. Gelin hep birlikte, Meclis açılınca matrah etkisini kaldırıp şartlar oluştuğunda yıllık yapılmasını sağlayalım. Mali müşavirler kobay değildir. Dış ilişkilerde yaptığınız ve ülkeye büyük zarar veren deneme-yanılma yöntemini mali müşavirlerde uygulamayı bırakın.”