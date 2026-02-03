CHP'li Karabat: Enflasyonun bedeli orta sınıfa ödetilmek isteniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’nin enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu belirterek uygulanan politikaların bedelinin halka ödetildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karabat, iki buçuk yıldır yüksek faiz politikasının sürdüğünü hatırlatarak buna rağmen aylık enflasyonun hâlâ yüzde 4–5 bandında seyredebileceğine dikkat çekti. Bu tablonun, ortada gerçek bir enflasyon programı olmadığını açıkça gösterdiğini ifade etti.

"İKTİDARIN TERCİHİ YANDAŞ SERMAYEDEN YANA"

Enflasyonla mücadelenin yalnızca faiz artışlarıyla yürütülemeyeceğini vurgulayan Karabat, kamuda gerçek anlamda bir tasarruf yapılmadığını, harcamaların kısılmadığını ve kamu ihale sisteminin rant üretmeye devam ettiğini dile getirdi. Bu koşullarda yükün yine vatandaşın sırtına bindirildiğini belirten Karabat iktidarın tercihinin halktan değil, yandaş sermayeden yana olduğunu savundu.

Karabat, üretime dayalı bir ekonomik modelin kurulmadığını, ithalata ve tüketime dayalı yapının aynen korunduğunu söyledi. Sanayi ve tarımın stratejik öncelik olmaktan çıkarıldığını ifade eden Karabat "Sorunların kaynağına dokunulmuyor ama çözüm diye kredi kartı limitlerini kısmak gündeme getiriliyor. Yani enflasyonun bedeli yine vatandaşa, çalışana, orta sınıfa ödetilmek isteniyor" dedi.