CHP'li Karabat: “Her fabrika bir kaledir düzeninden konkordato düzenine geçildi”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son yıllarda hızla artan konkordato başvurularının Türkiye ekonomisindeki yapısal krizi gözler önüne serdiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Karabat’ın paylaştığı rakamlar, son iki yılda uygulanan para politikalarının ve krediye erişimdeki daralmanın reel sektörde yarattığı tahribatı bir kez daha gündeme getirdi. Art arda gelen konkordato başvurularının yalnızca şirketleri değil, istihdamı ve üretim kapasitesini de tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Karabat’ın paylaşımı şöyle:

“HER FABRİKA BİR KALEDİR” DÜZENİNDEN KONKORDATO DÜZENİNE GEÇİLİYOR

Ekonomi politikası enflasyonda, emekli maaşlarında, asgari ücrette vatandaşın dokunduğu her alanda iflas etmiştir. Şimdi de şirketlerimiz konkordatolar ile aynı sonu yaşamaya başladı.

2023’te konkordatoda geçici mühlet 519, kesin mühlet 353’tü. 2024’te geçici mühlet 1.723, kesin mühlet 827 oldu. 2025’te konkordatolar patladı: Geçici mühlet 2.817, kesin mühlet 1.708.

Mehmet Şimşek’in göreve başladığı 2023’ten 2025’e kadar konkordato artışı %442’nin üzerinde. Bu tablo başarısız ekonomi yönetiminin sonucudur. Ancak Şimşek, verileri normalmiş gibi göstererek bu iflasların önemsiz olduğunu belirtiyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren her bir şirket milli servettir. İstihdam sağlar, vergi öder. Şirketlerimiz sadece konkordato ilan etmiyor, aynı zamanda yurt dışına da taşınıyor. Bunların korunması gerekirken, yok olmalarına göz yumuluyor.

Atatürk'ün “Her fabrika bir kaledir” sözüyle başlayan sanayileşme hamleleri, AKP’nin özelleştirme, sıcak para, dış borç ve tüketime dayalı neoliberal politikalar ile yok ediliyor.

Savunma sektörü dışında çoğu sektörde Türkiye geri dönülemez kayıplar yaşıyor. Hizmet sektörü, ithalat ve ticaret ile yeni bir sistem kuruldu ancak bunun gideceği yer yok. Algılarla yönetilen bu ekonominin ülkeye vaadi sefaletten başka bir şey değildir."