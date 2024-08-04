CHP'li Karabat: Kurumlar vergisi yandaş vakıflara mı aktarılıyor?

CHP'li Özgür Karabat, vergi muafiyeti tanınan 329 vakıf bulunduğunu söylerken, bu vakıflar arasında bazılarının AKP ile doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Karabat, kamu ile iş yapan, ihale alan bazı şirketlerin "gerekli payı" vakıflara ödediğini söyleyerek "Bu paralar da sosyal hizmet adı altında vakıflar tarafından harcanarak birilerinin kasalarına aktarılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, birçok büyük vergi mükellefinin vergi ödemediğinin ortaya çıkmasına tepkiler gelmeye devam ederken "Vatandaşa hizmet olarak gidecek kurumlar vergisi yandaş vakıflara mı aktarılıyor?" sorusuna cevap verdi.

VERGİ MUAFİYETİ TANINAN 329 VAKIF VAR

"Ekonomik krizin faturasının kesildiği vatandaşlar ağır vergiler altında ezilirken, milyarlarca lira kâr elde eden şirketler yeteri kadar kurumlar vergisi ödemiyor" diyen CHP'li Karabat, açıklamasının devamında "Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan 329 vakıf bulunuyor. Elbette bunlar arasında çok değerli hizmetler sunan vakıflarımız var. Ancak özellikle 2002 sonrasında kurulan vakıflara bakıldığında bunların çoğunun AKP ile doğrudan ilişkili olduğunu görüyoruz" dedi.

Karabat, paylaşımının devamında kamu ile iş yapan, ihale alan bazı şirketlerin "gerekli payı" vakıflara ödediğini söyleyerek "Bu paralar da sosyal hizmet adı altında vakıflar tarafından harcanarak birilerinin kasalarına aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

"VAKIFLARA NE KADAR BAĞIŞ YAPILDI?"

CHP'li Karabat, bu vakıfların yurttaşa hizmet olarak gitmesi gerekirken ideolojik çıkarlar doğrultusunda kullanıldığını söyledi. Devamında siyasi oluşum haline geldiğini söylediği bu vakıfların kamuda kadrolaştığını belirtti.

"Hangi şirketler, hangi vakfa ne kadar bağış yapmıştır? Bu şirketlerin kamu ile ilişkisi nedir? Vakıfların aldığı bağışlar ve yaptıkları harcamalar kalem kalem açıklanmalıdır" diyen Karabat, nedenlerini şöyle açıkladı:

"2024’te toplanacak kurumlar vergisinin toplam vergi hasılatına oranının yüzde 15,29 olması hedefleniyor. Bu, çok düşük bir seviye. 2023’te bu oran yüzde 17,47 seviyesinde gerçekleşti. Dolaylı vergiler artarken, doğrudan vergiler azalıyor.

2023’te KDV tahsilatının toplam vergilerdeki payı yüzde 33’tü. ÖTV’nin payı ise yüzde 20’ydi. Vatandaşlar KDV ve ÖTV altında ezilirken, şirketler doğrudan vergileri ödemek yerine bunları yandaş vakıflara bağış yapıyor. Buna rüşvetin legalleştirilmesi de diyebiliriz.

2024 yılı için hedeflenen kurumlar vergisi tahsilatı 1,3 trilyon TL olacak. Bunun ne kadarı yandaş dernek ve vakıflara bağış olarak gidecek, ne kadarı istisna ve muafiyet olarak alınmayacak belli değil.

Sonuç olarak, ortada yüz milyarlarca liralık bir vergi kaynağının aktarımı söz konusu. Vatandaş ay sonunu getiremez ve doğru düzgün beslenemezken, vakıf kurumu kirletilerek büyük vurgunlar gerçekleştiriliyor."