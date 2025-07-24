CHP'li Karabat: Mehmet Şimşek vergi artışlarıyla halka zorbalık yapıyor

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karabat, "Rasyonel zemin diye göreve gelen Mehmet Şimşek, bu iki yılda halka kan kusturmaktan başka bir iş yapmadı. Şimdi de gece yarısı kararıyla arabalarda uygulanan ÖTV’yi artırdı" dedi.

"İnsanlar iyi bir arabaya binmesin, gezmesin, eğlenmesin, kaliteli zaman geçirmesin diye elinden geleni yapıyor" diyen Karabat, "Bunun adı artık zorbalıktır. 19 Mart darbesinin mali ayağını yöneten Mehmet Şimşek, vergi artışlarıyla halka zorbalık yapmaktadır. Köprüden geçtin, ücret öde. Geçmedin, garanti öde. Araba alırken vergi, benzin alırken vergi, satarken vergi, yolda giderken vergi, kaza yaparsan yine vergi. Nefes almaya henüz vergi konmadı ama onun da adı “karbon salımı” diye dolanıyor ortalarda" ifadelerini kullandı.

Karabat, şöyle devam etti: "Bütçe disiplini yok ve artan bütçe açığını kapatmak için, halkın kullandığı arabalara gözünü dikiyor. Oysaki araba bir lüks değil, ihtiyaçtır. Bir Deli Dumrul hükümetiyle karşı karşıyayız. Vergiyi tabana yaymak bahanesiyle toplumdan toplanan her kuruş, yukarıda şatafatlı bir yaşamı, faizcileri, ihale vurguncularını, kamu gücü ile zenginleşenleri besliyor. Hesap verme yok, sorgulama yok. Ama “yeni vergi düzenlemeleriyle mali disiplini sağlıyoruz” gibi süslü cümlelerle halkın alın teri bir kalemde siliniyor."

Özgür Karabat, "Devlet dediğin; halkına yük bindiren değil, yükü hafifleten ve adil paylaştırandır. Ama AKP, Deli Dumrul’un hikâyesini yeniden yazıyor. Zorba Mehmet Şimşek de günü gelecek, yaptıklarının hepsini tek tek Yüce Divan’da verecek" dedi.