CHP'li Karabat: ''Operasyonu haber alanlar borsada vurgun mu yaptı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Can Holding soruşturması kapsamında Turgay Ciner için çıkarılan yakalama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabat açıklamada, "AKP yargısı, demokrasiyi katlettiği gibi, borsa vurguncularının da operasyon merkezi haline geldi! Ciner’e el konulmadan önce birilerine haber uçurulduğu ortada. Hafta sonu piyasalar kapalıyken Turgay Ciner’in şirketlerine el konuldu" dedi.

"AKP, BORSA VURGUNCULARININ OPERASYON MERKEZİ HALİNE GELDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Turgay Ciner’e operasyonu haber alanlar borsada vurgun mu yaptı? AKP yargısı, demokrasiyi katlettiği gibi, borsa vurguncularının da operasyon merkezi haline geldi! Ciner’e el konulmadan önce birilerine haber uçurulduğu ortada. Hafta sonu piyasalar kapalıyken Turgay Ciner’in şirketlerine el konuldu. Ciner’e ait Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

"HAFTA SONU CİNER’E YAPILACAK OPERASYONUN SIZDIĞI BELLİ OLUYOR"

Tarihlere ve hisse hareketlerine bakalım. 26 Eylül 2025 Cuma günü PRKME hisselerinde ilginç hareketler meydana geldi. Sabah saatlerinde bir miktar yükselen hisse, bir anda sert satış yedi. Pazartesi günü de taban olan hisse iki işlem gününde 29,100’den 22,800’e düştü. Kayıp yüzde 21’i aştı. Burada hafta sonu Ciner’e yapılacak operasyonun sızdığı belli oluyor. Birilerinin yüksekten mal sattığı, birilerinin de ucuza hisse topladığı görülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bakalım PRKME işlemleri hakkında soruşturma açacak mı?"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding ile holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim şirketlerine, TMSF Başkanlığı yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca holding ve bağlı şirketlerin yöneticisi olan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.