CHP'li Karabat, Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisindeki son durumu anlattı: "Kimin girdiği, kimin çıktığı belli olmadı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanacağı eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde bulunduğu Azerbaycan Caddesi kısmen trafiğe açıldı, bölgedeki TOMA'ların bazıları çekildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yüzlerce polisin gaz sıkarak girdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisindeki son durumunu aktardı.

Yarın yapılacak olan Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan görüşmesi öncesi binanın konforlu olmadığını belirten Karabat açıklamasında şöyle konuştu:

"Yarın DEM heyetini karşılayacağız ama şunu söylemek isterim ki içerideki durum çok konforlu bir alan değil. Bugün 31 tane temizlik görevlisi bildirmişler, Gürsel Beyler onlar temizlik yapamamışlar. Bina hala o günden kalan izlerini koruyor. İçeride oldukça temizliğe ihtiyaç var. Elektrik kabloları anlamında sorunlar var. Birçok sorun var. Binanın ciddi anlamda tadilata ihtiyacı var. Onun ötesinde binanın ciddi bir kontrole ihtiyacı var. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli olmadı o süreçte. Kimin nereye ne bıraktığı, hangi dinleme cihazı bıraktığı her türlü kontrole ve tedbire binanın ihtiyacı var. Ama yarın kesin mi bilmiyorum, biz genel başkanımızın o ihtimale karşı biz burayı biraz daha temizlemeye çalışacağız. Şimdi emniyet güçlerinden de rica ettim 3 tane temizlikçi arkadaşa bizlerin bulunduğu kata alınmasına ilişkin. 30 temizlikçiye gerek yok isimleri verdik 3 arkadaşımız yarın sabah gelir o ortamı düzeltirler.

"Gürsel Tekin ile bugün görüştünüz mü" sorusunu yanıtlayan Karabat, "Hiç görmedik. Gelişinden ve gidişinden haberimiz olmadı. Sizlerden duyduk. Sanırım çok fazla kişinin geliş-gidişlerinden haberdar olmasını istemiyor." dedi.