CHP'li Karabat: Partimizin gelir-gider tablosunda usule aykırı işlem tespit edilmemiştir

CHP Genel Saymanı Özgür Karabat, “Bazı medya organlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mali durumuyla ilgili iddialar yer almaktadır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel göreve geldikten sonra partimizin gelir-gider tablosu detaylı olarak incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu kapsamda, hesaplarımızda ‘kayıp’ olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir. Her siyasi partide olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yönetilebilir borçları bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

Güncel 30.11.2023 22:15 Giriş: 30.11.2023 22:15

Güncelleme: 30.11.2023 22:21 Kaynak: Haber Merkezi

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ANKA

CHP Genel Saymanı Özgür Karabat, CHP’nin mali durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karabat’ın bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Bazı medya organlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mali durumuyla ilgili iddialar yer almaktadır. Bilinmesi gerekir ki, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel göreve geldikten sonra partimizin gelir-gider tablosu detaylı olarak incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu kapsamda, hesaplarımızda ‘kayıp’ olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir. Her siyasi partide olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yönetilebilir borçları bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaynakları yeni dönemde, partimizin menfaatini önceleyen, bütçe verimliliğini esas alan, her türlü israftan kaçınan bir anlayışla yönetilecektir.” CHP'li Atalar: AKP'nin kentsel dönüşüm karnesi başarısızlıklarla doludur Özel'den Akşener'e ziyaret: CHP, İYİ Parti'ye 'yerel seçimde işbirliği' önerdi