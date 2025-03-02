CHP'li Karabat: "Sayın Şimşek’i Kent Lokantası’na iftara davet ediyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "vatandaşın yıllık gelirinin 564 bin TL olduğu" yönündeki açıklamasını “yalan” ve “gerçekleri gizleme çabası” olarak nitelendirdi.

Karabat, halkın yoksullukla mücadele ettiğini vurguladı.

Karabat, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Mehmet Şimşek, 2011’de Ramazan’da ‘fakir aile ziyareti’ yazdığı tweeti silmişti. 14 yıl sonra yine bir ramazan ayındayız ve değişen bir şey yok. Ailelerimiz yoksullukla mücadele ediyor, Mehmet Şimşek de yalanlarıyla gerçekleri gizlemeye çalışıyor. AKP yöneticileri ve Mehmet Şimşek hep bir ağızdan milli gelirin arttığını, halkın zenginleştiğini söylüyorlar. Gelin, hep beraber kimin ne kadar geliri var hesaplayalım ve bu yalanları ifşa edelim.

Kişi başı milli gelir ABD Doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı. 36,50 TL olan kur üzerinden 15 bin 463 ABD Doları, yaklaşık 564 bin 400 TL ediyor. Çarşıya, pazara, kent lokantalarına, okulların önlerine gidin ve sorun ‘Yıllık geliriniz 564 bin TL’yi buluyor mu’ diye.

En düşük memur maaşı 43 bin 726 TL (yıllık 525 bin TL), en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 TL (yıllık 236 bin TL), en düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL (yıllık 173 bin TL), asgari ücret 22 bin 104 TL (265 bin TL).

"ORTA SINIF AKP ELİYLE BİTİRİLDİ"

Milli gelirin yarısı, nüfusun yüzde 20’sine gidiyor. Yani 17 milyon kişi rahatça yaşıyor. Toplumda gelir adaletsizliği zirveye çıktı. Orta sınıf AKP eliyle bitirildi. Servet transferi son sürat devam ediyor.

Kişi başı milli gelir hesaplanırken, toplam gelir 85 milyon nüfusa bölünüyor. Ancak Türkiye’de mülteci, kaçak işçi, kayıt dışı yaşayanlar hesaba katıldığında en az 10 milyonluk ek nüfus olduğu biliniyor. Bu, AKP’nin kişi başı milli geliri yüksek göstermek için yaptığı oyunlardan birisi.

Türk lirası ile dolar kuru arasındaki denge de kopmuş durumda. Enflasyonu üretimle, katma değerle düşüremeyen AKP, döviz kurlarını tutarak enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Böyle olunca TL olarak GSYH, dolar kuruyla çok daha yüksek gözüküyor.

Erdoğan öncülüğünde toplumsal mühendislik, Mehmet Şimşek öncülüğünde de finansal mühendislik yapılıyor. Şimşek, TÜİK’in veri manipülasyonu ile ekonomiyi yalanlar üstüne inşa ediyor. Ancak temeli bozuk inşa edilen bu sistem, en ufak sarsıntıda yıkılma tehlikesi taşıyor.

Sayın Mehmet Şimşek’i bir Kent Lokantası’na iftara davet ediyorum. Orada insanlarımıza gelirlerinin 15 bin doları geçtiğini kendisi söylesin. Bakalım ne yanıt alacak?”