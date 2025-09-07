CHP'li Karabat: Soygunun adı Damga Vergisi zammı oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, hükümetin Damga Vergisi’ne yıl ortasında yüzde 50 oranında ek zam yapmasına sert tepki gösterdi. Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi artışlarıyla bütçe açığını kapatmaya çalıştığını belirterek, “Darbenin mali ayağını Şimşek yönetiyor, faturası halka kesiliyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Soygunun adı Damga Vergisi zammı oldu, darbenin faturası halka kesildi" ifadelerini kullandı.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Soygunun adı damga vergisi zammı oldu, darbenin faturası halka kesildi" ifadesini kullanan Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "yapacağını yine yaptığını ve doğrudan vatandaşa yansıyacak vergi artışına gittiğini" belirtti.

Normalde yıl başında zam oranı belli olan Damga Vergisi’ne ilk kez yıl içinde ek zam yapıldığına dikkati çeken Karabat, şunları kaydetti:

"Şimşek göreve geldiği 2 yıl önce KDV’yi yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltmiş, ek MTV tahsilatı yapmış, çeşitli kalemlerde vergileri artırmıştı. Sürekli 'Program çalışıyor' diye konuşan Mehmet Şimşek’i artan vergiler, büyüyen bütçe açığı, devasa faiz ödemeleri ve halkın çektiği yoksulluk yalanlıyor.

Mehmet Şimşek, 1 Ekim’den geçerli olmak üzere Damga Vergisi’ne yüzde 50 zam yaptı. Çünkü bütçe açığı ve faiz giderleri patlıyor. 2026 enflasyon hedefi yüzde 16 ve tam 3 katı zam yapıldı. Yıl başında da Damga Vergisi’ne yüzde 43,9 zam yapılmıştı. 2025’te damga vergisine yapılan toplam zam yüzde 110’u geçti. 2026’nın başında da yine artış olacak. Şimşek, rantçılara, büyük servet sahiplerine dokunmuyor, dolaylı vergilerle halkı soyup soğana çeviriyor.

"DARBENİN MALİ AYAĞINI ŞİMŞEK YÖNETİYOR"

2023’te Damga Vergisi tahsilatı 82,6 milyar lirayken bu vergi 2024’te yüzde 78,9 artışla 147,8 milyar liraya ulaştı. 2025’in bütçe planında 216,1 milyar lira Damga Vergisi tahsilatı hedefleniyordu. Son zamla beraber yıl sonu Damga Vergisi tahsilatı 250 milyar lirayı bulacaktır. TÜİK eliyle enflasyonu düşük gösteriyorlar ama vergi artışları bize gerçek enflasyonu veriyor. İşçiye, memura, emekliye TÜİK eliyle yüzde 10-20 zam veriyorlar. Ancak söz konusu vergi tahsilatı olunca yüzde 100’e varan artış gerçekleştiriyorlar. Evet, Mehmet Şimşek’in dediği gibi program çalışıyor ama bu program AKP’nin demokrasiyi rafa kaldırdığı, otoriter rejime geçtiği bir programdır. 19 Mart’ta yapılan darbenin mali ayağını yöneten Mehmet Şimşek’in görevi halkı yoksulluğa mahkum edip servet transferini sürdürmektir."