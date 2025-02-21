CHP'li Karabat'tan Ahmet Özer hakkındaki iddianameye tepki: "FETÖ döneminden bildiğimiz gizli tanık ifadeleriyle düzmece bir iddianame hazırlanmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ahmet Özer hakkında düzenlenen iddianameye sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Karabat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün hukuksuz bir şekilde tutuklanan Ahmet Özer, geçmişte bizzat iktidarın konferanslarına, TBMM ihtisas komisyonlarına davet ettiği, bilgi ve birikimiyle devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış bir isimdir. Ancak hakkında somut delil bulunamadıkça, FETÖ döneminden bildiğimiz gizli tanık ifadeleriyle düzmece bir iddianame hazırlanmıştır. Bu, siyasi hesaplarla hareket eden bir yargı düzeninin göstergesidir. İktidar, sandıkta kazanamadığını yargı sopasıyla almaya çalışıyor. Daha önce Doğu ve Güneydoğu’da HDP’li belediyelere kayyum atanarak halkın iradesi yok sayıldı. Şimdi ise muhalif belediyeleri iş yapamaz hale getirmek için ya bütçe kısıtlamaları getiriliyor ya da belediye başkanları siyasi davalarla etkisiz hale getiriliyor. Ahmet Özer’in tutukluluğu ve hakkında hazırlanan iddianame, bu sistematik baskının bir parçasıdır. Ahmet Özer’in derhal serbest bırakılması gerekiyor.”