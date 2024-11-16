CHP'li Karabat'tan Ahmet Özer tepkisi: AKP’nin açıklayamadığı belgeleri ben açıklıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'çözüm süreci' döneminde aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu AKP'li isimlerce davet edildiği çalıştaylar ve katılarından ötürü gönderilen 'teşekkür' metinlerini paylaştı.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara, Özer'in "hukuksuz, delilsiz bir şekilde" tutuklandığını belirterek "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer için AKP ve onun yandaş medyası her gün yeni bir iftira atıyor. Özer için 'Açıklayacağız, belgeleri görünce herkes şok olacak' diyorlar. AKP’nin açıklayamadığı belgeleri ben açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

"KUMPASI GÖRENLER DEVLETE BİR DAHA GÜVENİR Mİ SANIYORSUNUZ?"

Devamla, çözüm süreci döneminde Özer'in AKP'li isimlerce bizzat davet edilerek katıldığı çalıştay ve komisyonlara ilişkin belge ve fotoğraflar paylaşan Karabat, Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde Ahmet Özer’e gönderdiği bayram tebrik mektubunu da paylaştı.

"Siz devlet makamında en üst düzeyde ağırladığınız, fikirlerine değer verdiğiniz bir bilim insanına şimdi siyasi çıkarlarınız için örgüt üyesi deme gafletini gösterecek kadar raydan çıkmış bir iktidarsınız" ifadelerini kullanan Karabat, "Ahmet Özer’e kurduğunuz kumpası gören akademisyenler, fikir ve bilim insanları devlete bir daha güvenir mi sanıyorsunuz?" diye sordu.