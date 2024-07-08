CHP'li Karabat'tan AJet açıklaması

CHP'li Özgür Karabat, THY'nin yüzde 100 iştirakle "THY Yatırım Yönetim AŞ" kurma kararını vermesine ilişkin, "THY yönetimi çıkıp ayrıntılı açıklama yapmak zorundadır. THY ve AJet’in sorunları ortada dururken, bir yatırım şirketine odaklanmak ne kadar doğru? Lafa gelince özel şirket gibi davranan ama gerçekte AKP’lilerin istihdam edildiği rant şirketine dönüşen THY, başına buyruk hareket edemez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son dönemde skandallarla gündeme gelen AJet hakkında açıklamalarda bulundu. "Yolcuların şikayetleri, rötarlar, kötü hizmet arşa çıkmış durumda" diyen Karabat, THY’nin 2,5 milyar TL sermayeli yatırım şirketi kurmasını da sert sözlerle eleştirdi.

YANDAŞLARIN İSTİHDAM ÜSSÜ

Türk Hava Yolları’nın "yandaşların istihdam üssü haline getirildiğini" söyleyen Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "THY, 2,5 milyar TL gibi dev bir bütçe ile şirket kuruyor. Hangi sektörlere yatırım yapılacak? Enerji, gayrimenkul, gıda mı? Buralarda kimler istihdam edilecek? Hazır şirketler mi satın alınacak? Neye göre bu planlamalar yapıldı?"

"THY YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPMALIDIR"

AJet’e ilişkin bazı iddiaların da kendilerine ulaştığını ifade eden Karabat, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Kulağımıza gelen bazı duyumlar var. Özellikle AJet ile ilgili… THY yönetimi çıkıp ayrıntılı açıklama yapmak zorundadır. THY ve AJet’in sorunları ortada dururken, bir yatırım şirketine odaklanmak ne kadar doğru?”

THY’nin mevcut yönetim yapısını da eleştiren Karabat; "Lafa gelince özel şirket gibi davranan, ama gerçekte AKP’lilerin istihdam edildiği rant şirketine dönüşen THY başına buyruk hareket edemez" dedi.