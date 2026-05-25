CHP'li Karabat'tan, Barış Yarkadaş'ın 'trol hesaplara para aktarılıyor' iddiasına yanıt
CHP Genel Merkezi'nin 'haber sitesi görünümlü trol hesaplara' para aktardığını iddia eden Barış Yarkadaş'a iddiasını ispatlama çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Karabat, CHP'nin tüm hesaplarının kayıt altında ve Sayıştay denetimine tabi olduğunu hatırlattı ve "Bu iddiaları ispatlamazsan yalancısın, şerefsizsin" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Karabat, mutlak butlan kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Barış Yarkadaş'ın iddiasına yanıt verdi.
Yarkadaş, CHP Genel Merkezi'nin 'haber sitesi görünümlü trol hesaplara' ayda 300 bin TL aktardığını iddia etmişti.
Bazı televizyon kanalları ve gazetelere de para aktarıldığını öne sürmüştü.
Yarkadaş'a sosyal medya hesabından yanıt veren Özgür Karabat, CHP'nin tüm hesaplarının kayıt altında ve Sayıştay denetimine tabi olduğunu hatırlattı.
"BU İDDİALARI İSPATLAMAZSAN ŞEREFSİZSİN"
Bu iddialara son kez yanıt vereceğini yazan Karabat, Yarkadaş'a iddiasını ispatlama çağrısı yaptı ve "Bu iddiaları ispatlamazsan yalancısın, şerefsizsin" dedi.
"SON 15 YILI KAPSAYAN BİR TAHKİKAT KOMİSYONU KURULSUN"
Son 15 yılı kapsayan bir tahkikat komisyonu kurulması ve bütün hesapların karşılaştırmalı olarak Parti Meclisi’ne sunulması çağrısı yapan Karabat, şunları yazdı:
"Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm hesapları kayıt altındadır ve Sayıştay denetimine tabidir. Geçtiğimiz günlerde de aynı şahıs, “partinin kasasını boşalttılar” diyerek yalan haber ve paylaşımlar yapmış, bu yalanlarını belgeleriyle çürütmüştük. Bu iddialara son kez yanıt veriyorum. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum: Bu iddiaları ispatlamazsan yalancısın, şerefsizsin! Bilinmelidir ki bu yalanları yayanlar şahsıma değil, partimize zarar vermektedir. Son 15 yılı kapsayan bir tahkikat komisyonu kurulsun ve bütün hesaplar karşılaştırmalı olarak Parti Meclisi’ne sunulsun. Biz hazırız. Partimiz de milletimiz de gerçeği görsün. Cumhuriyet Halk Partisi’ni yalanlarla tartışmaya açmaya çalışanların derdi hakikat değildir. Kime hizmet ettikleri de niyetleri de ortadadır."
CHP’Yİ YALANLARINIZLA YIPRATAMAZSINIZ!— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) May 25, 2026
