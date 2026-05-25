CHP'li Karabat'tan, Barış Yarkadaş'ın 'trol hesaplara para aktarılıyor' iddiasına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Karabat, mutlak butlan kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Barış Yarkadaş'ın iddiasına yanıt verdi.

Yarkadaş, CHP Genel Merkezi'nin 'haber sitesi görünümlü trol hesaplara' ayda 300 bin TL aktardığını iddia etmişti.

Bazı televizyon kanalları ve gazetelere de para aktarıldığını öne sürmüştü.

Yarkadaş'a sosyal medya hesabından yanıt veren Özgür Karabat, CHP'nin tüm hesaplarının kayıt altında ve Sayıştay denetimine tabi olduğunu hatırlattı.

"BU İDDİALARI İSPATLAMAZSAN ŞEREFSİZSİN"

Bu iddialara son kez yanıt vereceğini yazan Karabat, Yarkadaş'a iddiasını ispatlama çağrısı yaptı ve "Bu iddiaları ispatlamazsan yalancısın, şerefsizsin" dedi.

"SON 15 YILI KAPSAYAN BİR TAHKİKAT KOMİSYONU KURULSUN"

Son 15 yılı kapsayan bir tahkikat komisyonu kurulması ve bütün hesapların karşılaştırmalı olarak Parti Meclisi’ne sunulması çağrısı yapan Karabat, şunları yazdı: