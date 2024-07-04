CHP'li Karabat'tan 'ekonomik kriz' vurgusu: "Ne vicdan kalmış ne utanma"

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulunda yoksulluk ve asgari ücretin araştırılması konusunda İYİ Parti’nin verdiği araştırma önergesi hakkında CHP grubu adına söz aldı. Karabat, siyasi çıkarlar uğruna halkı ayrıştıran iktidarın milleti yoksullukta birleştirdiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde CHP grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ekonomik kriz konusunda iktidara sert sözlerle yüklendi.

Dün açıklanan enflasyon rakamlarına değinen Karabat, “Zerrece inandırıcılığı kalmayan bu enflasyon rakamlarına göre memur maaşları açıklandıktan sonra yağmur gibi zamlar gelmeye başladı. Hatta bu zamlar, bırakın yağmur gibi, dolu gibi yağmaya başladı. Vatandaş nereye kaçacağını şaşırmış durumda” dedi.

MEHMET ŞİMŞE’E ASGARİ ÜCRET YANITI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in; “Türkiye’de asgari ücret düşük değil” açıklamasına da yanıt veren CHP’li Karabat “Sayın Bakana asgari ücretle ilgili ayıplarınızı teker teker anlatmak istiyorum” diyerek şunları söyledi:

“Türkiye, gelişmekte olan birçok ülkedeki asgari ücretin bile çok altında. Asgari ücret, yılın büyük bir bölümünde açlık sınırının altında kalıyor. Çalışanların yarıdan fazlası asgari ücrete mahkûm edilmektedir. Türkiye'de ne yazık ki asgari ücret artık temel ücrettir”

“ASGARİ ÜCRETTE AVRUPA’NIN ÇOK GERİSİNDEYİZ”

Açıklamasının devamında asgari ücret konusunda Türkiye ile Avrupa ülkelerini de karşılaştıran Karabat;

“Biz asgari ücrette Avrupa'da Arnavutluk'la, Karadağ'la, Sırbistan'la, Bulgaristan'la aynı ligdeyiz ve Avrupa'nın ortalaması 1.002 euro, Kıbrıs Rum kesiminin ortalaması da bin Euro. Türkiye'de çalışanların yüzde 45'i asgari ücretle çalışıyor ve bize en yakın rakip Slovenya’da çalışanların yüzde 15’i, Romanya’da çalışanların yüzde 13’ü asgari ücretli.”

“DAR GELİRLİ İÇİN EV ALMAK HAYAL OLDU”

Türkiye’de asgari ücretli için ev almanın imkansız hale geldiğini vurgulayan Karabat şunları söyledi: “Türkiye'de bir asgari ücretli kaç maaşla ev alabilir? İşte, gerçek burada gizlidir. Merkez Bankasının konut fiyat endeksine göre Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 32.443 TL. 100 metrekare ev 3 milyon 250 bin TL civarında. Bir asgari ücretli hiç yemezse, hiç içmezse, çocuğuna harçlık vermezse 191 maaşla bir ev alabiliyor yani on altı yılda bir ev alabilecek. Eğer İstanbul'da yaşıyorsa yirmi üç yılda bir ev alabilir.”

“HALKI YOKSULLUKTA BİRLEŞTİRDİLER!”

Siyasi çıkarları uğruna toplumu ayrıştıran kutuplaştıran AKP yönetiminin halkı yoksullukta birleştirdiğini ifade eden Karabat; “Asgari ücretlinin köyde babası hastalansa köye gidebilecek hâli var mı? Hayır. Hastaneye gidecek hâli var mı? Hayır. Artık bu asgari ücretli nereye gitsin; üstüne üstlük bir de yüzde 38'lik elektrik zammı yapıyorsunuz. Ne vicdan kalmış ne utanma kalmış ne arlanma. Siz bir şeyde halkı birleştirdiniz; o da yoksullukta milleti birleştirdiniz, yoksullukta" dedi.

İYİ Parti Grup Önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.