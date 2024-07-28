CHP'li Karabat'tan emekli aylığına ilişkin açıklama: "Bütçeden daha fazla pay ayırmak mümkün"

CHP'li Özgür Karabat, AKP'li Mustafa Elitaş'ın "Prim kayıpları da dahil EYT’nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar oldu" açıklamasına yanıt vererek "Bütçeden daha fazla pay ayırmak mümkün. Elitaş açıkça söylemiyor ama EYT’nin büyük bir hata olduğunu ve aylıklarda iyileştirme yapılmayacağını belirtti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak; emekliye bütçeden daha fazla pay ayırmanın mümkün olduğunu söyledi.

CHP'li Karabat, AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın EYT sisteminin 5 yıllık maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu açıklamasına ilişkin yaptığı paylaşımında "Elitaş açıkça söylemiyor ama EYT’nin büyük bir hata olduğunu ve aylıklarda iyileştirme yapılmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

EYT'NİN GERÇEK MALİYETİ NE?

Özgür Karabat, açıklamasının devamında, 'EYT’nin gerçek maliyeti 300 milyar dolar mı?' sorusuna grafiklerle yanıt verdi.

"Hükümet toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren her alanda her yıl bütçeden daha az pay ayırıyor" diyen Karabat'ın sosyal medya hesabında grafiklerle yaptığı açıklama şöyle:

"EMEKLİLERE BÜTÇEDEN DAHA FAZLA PAY AYIRMAK MÜMKÜN

1-Hükümet topladığı vergileri harcarken bazı kesimlere, özellikle emeklilere karşı çok cimri ve zalim bir tutum takınıyor. Eleştiriler artınca da “bütçe sınırlı” cevabını veriyorlar. Yalanda da sınır tanımıyorlar.

2-AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Prim kayıpları da dahil EYT’nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar oldu” dedi. Elitaş açıkça söylemiyor ama EYT’nin büyük bir hata olduğunu ve aylıklarda iyileştirme yapılmayacağını belirtti.

3-Elitaş aslında ne söyledi: “2023 seçimleri öncesi EYT’demecburen yaptığımız gibi, emekli aylıklarını gerçek anlamda iyileştirmeyi de ancak bir sonraki seçimlerden önce yapacağız.” AKP’nin genel seçimleri kazanmak için her türlü plansız programsız işi yapabileceğinin kanıtıdır.

4-Peki, EYT’nin gerçek maliyeti 300 milyar dolar mı? Ayrıntılı 2 grafiğe bakıldığında, bu maliyetin çok daha az olduğu ortaya çıkıyor.

5-Ayrıca şu grafiğe dikkatle bakmamız lazım. 2020 yılından itibaren bütçeden sosyal güvenlik için ayrılan pay hep gerilemiş. EYT bu eğilimi çok fazla etkilememiş...

6-Hükümet toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren her alanda her yıl bütçeden daha az pay ayırıyor. AKP rantçılara bonkör ama çalışana, emekliye, öğrenciye, yardıma muhtaç durumda olanlara, şehit ve gazilere, çiftçilere, esnafa cimri...

7-Oysa bütçede emekliye daha fazla yer var! 2024 bütçesinde bir çırpıda yaratılabilecek “Yeniden Dağıtılabilir Kaynak” 89,9 milyar dolar. Toplam bütçenin %25.6’sına denk geliyor.

8-Türkiye’nin yeterli kaynağı var, esas sorun bu kaynağın adil dağıtılmamasıdır. Merkezi Yönetim Bütçesi’ne yeni bir anlayış getirme zamanı! Gözetilecek kesimler ve sektörler, kalkınma ve refahı sağlayacak şekilde seçilmeli.

9-Cumhuriyet Halk Partisi hem kalkınmayı sağlayacak alanlara hem de toplumun geniş kesimlerine refah getirecek konulara gereken miktarda ödenek ayıracak. Cumhuriyet Halk Partisi bütçeyi etkin ve verimli kullanacak."