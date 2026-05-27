CHP'li Karabat'tan 'haram araç' tepkisi: Sergilenen makam aracını Kılıçdaroğlu kullanmış

CHP'de kurultay davasına ilişkin verilen 'mutlak butlan' kararıyla partinin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, Genel Merkez önünde makam araçlarını "Haram araç" yazılı dövizlerle sergilemesine Özgür Özel cephesinden çok sert ve belgeli bir yanıt geldi.

'Mutlak butlan' yönetimi, CHP Lideri Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracını Genel Merkez binası önüne çekerek üzerlerine "Müteahhit Aziz’den satılık haram araç" ve "Havlucu Belediye Başkanı’ndan satılık haram araç" yazılı dövizler asmıştı. Araçların plakalarına ise iftira amacıyla "Özkan Yalım" ve "Aziz İhsan Aktaş" isimleri yapıştırılmıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine CHP'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik bayram gününde sergilenmiştir. Sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır" diyerek iddialara yönelik açıklama yaptı.

"O ARAÇLARI KENDİ PARAMIZLA ALDIK, BİRİNİ KILIÇDAROĞLU KULLANDI"

Teşhir edilen araçların iddia edildiği gibi o isimlerden gelmediğini, partinin kendi parasıyla alındığını vurgulayan Karabat, sergilenen araçlardan birinin bizzat Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olduğunu açıkladı.

Karabat, "Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları bahçeye koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU O İSMİN ZIRHLI ARACINA 1,5 YIL BİNDİ"

Araçların üzerine asılan dövizlerde ismi geçirilerek hedef alınan Aziz İhsan Aktaş ile ilgili algı operasyonuna da yanıt veren Karabat, Kılıçdaroğlu dönemine ait bir detayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun, bugün iftira atılan Aktaş'a ait zırhlı bir aracı geçmişte 1,5 yıl boyunca kullandığını belirten Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur."

Karabat, açıklamasını "Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum: Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!" sözleriyle tamamladı.