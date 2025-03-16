CHP'li Karabat'tan iktidara diploma tepkisi: "İktidar gündemi değiştirme peşinde"

Baskıları her geçen gün artıran, kendisine destek olmayan tüm kesimleri yargı sopasıyla cezalandıran rejim kurumsallaşmak için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik peş peşe açılan soruşturmalar, diploma hamlesi ve siyasi yasak tartışmaları, İmamoğlu’nu yarış dışına itme çabası olarak görülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye’nin gerçek diploma probleminin, üniversite mezunu işsiz gençler olduğunu belirterek, “Yalanlarla, iftiralarla Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden kumpas kurmaya çalışanlar, ekonomideki gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına takılan iktidarın, gerçek gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

Karabat, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Yalanlarla, iftiralarla Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden kumpas kurmaya çalışanlar, ekonomideki gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar.

"HER 4 LİSANS MEZUNUNDAN BİRİSİ İŞSİZ"

Aileler binbir zorlukla çocuklarını üniversiteye gönderiyor. Fakat gençlerimiz okuldan mezun olunca iş bulamıyorlar. Her 4 lisans mezunundan birisi işsiz. İşte AKP’nin gizlemeye çalıştığı gerçek diploma problemi budur.

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 75,1 iken, bu oran 2023’te yüzde 75,6 oldu. Ön lisans mezunlarında ise tablo daha vahim. Kayıtlı istihdam oranı ön lisans mezunlarında 2022’de yüzde 67,3 olurken, 2023 yılında yüzde 67,7 oldu.

TÜRKİYE’NİN GERÇEK DİPLOMA PROBLEMİ ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLERDİR

1-Yalanlarla, iftiralarla Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden kumpas kurmaya çalışanlar, ekonomideki gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) March 16, 2025

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olurken, ön lisans mezunlarında bu süre 15,9 aya çıkıyor. İş bulanların büyük kısmı da mezun olduğu alan dışında çalışıyor.

Üniversite mezunu gençler iş bulamayınca inşaatlarda, madenlerde, hizmet sektöründe, günlük işlerde kayıt dışı çalışmak zorunda kalıyor. Kötü çalışma koşulları yüzünden hastalanıyor, yaralanıyor, hayatlarını kaybediyorlar.

Türkiye’den ümidini kesen yüzbinlerce gencimiz Japonya’dan Almanya’ya kadar çeşitli ülkelere göç ediyor. Tüm bunlardan sorumluluk hissetmeyen AKP, diploma tartışmaları ile gündemi değiştirmeye çalışıyor.

"HALK KARARINI ÇOKTAN VERDİ, GİDİYORSUNUZ"

Türkiye’nin tercihi bellidir. İnsanlar artık ne AKP’yi ne de Erdoğan’ı iktidarda görmek istemiyor. Sandıkta CHP’yi yenemeyenler masa başı oyunlarla iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Ne yaparsanız nafile, halk kararını çoktan verdi, gidiyorsunuz!"