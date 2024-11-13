CHP'li Karabat'tan Ticaret Bakanına: "Fasonculuk yapıyoruz ve siz bununla rekor diye övünüyorsunuz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, dün başlayan Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmesini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Karabat, Ticaret Bakanının sanayicinin sorunlarını çözmediğini söyleyerek, Ticaret Bakanlığı’nın Meclis'e sunduğu bütçede ülke ekonomisini kalkındıracak içerik ve vizyon olmadığını kaydetti.

Bütçede pek çok dengesizliğin olduğunu ifade eden Karabat, "Ticaret Bakanlığı’na, ticari bir dille söyleyelim, 'Kalitesiz' bir bütçe oluşturulmuştur. Bu bütçe, yani Ticaret Bakanlığı yönetimi Türkiye’nin ekonomisine, sanayicisine, ihracatçısına bir katkı sağlamaktan uzaktır" dedi.

"İHRACAT VERİLERİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ilişkin ise, "İhracat şu kadar rekor kırdı diye havasını atar. Ama geldiğimiz noktada rekor gibi görünen ihracat verileri gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

CHP'li Karabat'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"1-Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi Meclis’e geldi. Bu bütçede, ülke ekonomisini kalkındıracak ne bir içerik, ne de bir vizyon vardır.

2- Ticaret Bakanlığı bütçesi %46,1 artırıldı ancak genel bütçeden aldığı pay hemen hemen aynı. Bütçenin yaklaşık üçte biri personel ve SGK ödemelerine gidiyor. Ar-Ge’ye, yüksek teknolojiye, kayıt dışılıkla mücadeleye yeterince kaynak aktarılmıyor.

3- Ar-Ge’ye özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ar-Geharcamalarının milli gelir içindeki payı 2025 yılı için %1,57olarak belirlendi. Bu oran, AB ortalamasının oldukça altında yer alıyor. Yani Türkiye fason, düşük teknolojik üretime devam edecek vizyonu var.

"KALİTESİZ BİR BÜTÇE OLUŞTURULMUŞ"

4-Bütçede daha pek çok dengesizlikler var. Ticaret Bakanlığı’na, ticari bir dille söyleyelim, “Kalitesiz” bir bütçe oluşturulmuştur. Bu bütçe, yani Ticaret Bakanlığı yönetimi Türkiye’nin ekonomisine, sanayicisine, ihracatçısına bir katkı sağlamaktan uzaktır.

5-Sayın Ömer Bolat, her ay başında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin toplantısına gider, ihracat şu kadar rekor kırdı diye havasını atar. Ama geldiğimiz noktada rekor gibi görünen ihracat verileri gerçeği yansıtmamaktadır.

6-Övündüğünüz konu nedir Sayın Bolat? 2002’de ihracat 35 milyar dolardı diyorsunuz, şimdi 260 milyar dolar. Peki, ihracatımızın dünya ticaretinden altığı pay arttı mı? Hayır. Toplam ihracatın içindeki yüksek katma değerli mal ihracatının payı artıyor mu? Hayır.

TEMEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE VURGU

7-Yüksek teknolojili ihracatın payı 22 yıldır yüzde 3-4 civarından dönüp duruyor. İhracat birim değeri artıyor mu? Hayır. Pek çok ihracatçı ülkenin ihracat birim fiyatı kilogram başına 2,5-3 dolar, Türkiye’nin ise 1,5 dolardır.

8-Ucuz işçilik, fasonculuk yapıyoruz ve siz bununla sürekli rekor diyerek övünüyorsunuz. Sanayicimizin, ihracatçımızın kronik hale gelen sorunları var. Finansman, insan kaynağı, OSB, altyapı gibi problemler çözülemiyor. Stratejik sektörler belirlenip bu alanlara yoğunlaşma yok.

9-Emek yoğun sektörler suçlu ilan edilmiş durumda. Kapattığınız konfeksiyon atölyesindeki işçi gidip bilgisayar başında kod mu yazacak? Eğitim, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmemişsiniz. 10-15 yıl sonra hangi sanayi kolunda hangi insan gücü çalışacak bir planınız bulunmuyor.

10-İhracatı kağıt üzerinde rekor gösteren belirli sektörler var. Bunlar neredeyse kârsız ürün satıyorlar. Küçülemiyorlar. Otomotiv, demir çelik, hububat, bakliyat, mobilya, kimyevi mamuller sektörlerinin hepsinde kârlılık yerlerde. Dünyaya bedava işçilik yapıyoruz.

"ÖMER BOLAT REKOR KIRDIK DİYE ŞOV YAPIYOR"

11-Ama bakıyorsunuz Ticaret Bakanı Ömer Bolat her ayın 1’inde ihracat rakamları açıklanırken kameraların karşısına geçip rekor kırdık diye şov yapıyor. Günü kurtaran politikalar uyguluyor, rekor söylemleri ile sorunları halı altına süpürüyorsunuz.

12-Sayın Ömer Bolat hamaseti bırakın, gerçeklerle yüzleşin. Biraz iş yapın! İhracatçı birlikleri tüm dünyayı dolaşıp, ülkeye döviz kazandırmak için gecesini gündüzüne katarken, tasarruf tedbiri diye bütçeleri kıstınız. “Kuru pastadan başka ikram yapmayın” diye genelge yayınladınız. Hiç utanmadınız mı bunu yaparken?

13-Tasarruf yapacaksanız bakanlığa doldurduğunuz kadrolara bakın, lüks arabalarınızdan taviz verin. Bırakın ihracatçı işini yapsın."