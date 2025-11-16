CHP'li Karabat, TCMB'nin anketini değerlendirdi: Sorun artık saklanamayacak kadar büyük

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karabat, "Merkez Bankası’nın son anketi ekonomik krizin bitmeyeceğini, enflasyonun düşmeyeceğini yine ortaya koydu. Bu durum, AKP’nin giderek korkmasına ve halka zulmetmesine yol açıyor" dedi.

"Seçimle yönetime gelen AKP, demokrasiye ve milli iradeye ihanet ederek kamunun kaynaklarını sömürdü. Bunun sonucu olarak ülkeyi derin bir ekonomik krize sürükledi. Yargı cuntası ile kendisini korumaya çalıştı. TCMB verileriyle tek tek anlatalım" diyen Karabat, şunları söyledi:

"Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, artık saklanamayacak bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. Enflasyon hedefleri tutmuyor, tutmayacak. Bu politika setine kimsenin güveni kalmadı. Anket sonuçlarına göre 2025 yılı %31,77 olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi %32,20’ye yükseldi.Ayrıca, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,26’dan %23,49’a arttı. 24 ay sonrası için ise TÜFE beklentisi%17,36’dan %17,69’a çıktı. Bununla beraber 12 ay sonrası dolar/TL kur beklentisi 49,7515’ten 50,6169’a yükseldi. Yani doların günümüzden %20 artması bekleniyor. Enflasyonun artışı genelde kurdan ortalama %50 fazladır. Yani 2026’da da %30’u bulan enflasyon ile karşı karşıya kalacağız. Ekonomi yönetiminin açıkladığı hiçbir öngörü ile piyasa beklentileri örtüşmüyor. Bu ne demek? Uygulanan ekonomi politikalarına güven bitmiş. Ne içeride ne dışarıda kimse verilen hedeflere inanmıyor. Bu güvensizliğin en ağır faturası bütçede çıkacak. Borçlanma artarak devam edecek. Çünkü ekonomi yönetimi hedefi tutturamadıkça, bütçe açıklarını kapatmak için borca sarılıyor. Faize ayrılan her kuruş eğitimden, sağlıktan, sosyal destekten, üretimden çalınan kaynaktır. Enflasyon hedefleri havada, kur tahminleri bozuk, borçlanma kontrolsüz, güven sıfır! Ekonomi yönetimi halen sorun yokmuş gibi davranıyor. Oysa sorun artık saklanamayacak kadar büyük."

"BU ZİHNİYET SANDIK YOLUYLA GİTMELİ"

"AKP yöneticileri de yolun sonuna geldiklerini görüyor" diyen Karabat, "Kurtarıcı diye getirdikleri Mehmet Şimşek, 2,5 yıldır doları tutmaktan ve piyasayı oyalamaktan başka bir şey yapmıyor. Ama artık herkesin ona da karnı tok, kimse yemiyor!" eleştirisinde bulundu.

Karabat, şunları kaydetti: "İktidarı boyunca vesayetle mücadele lafını ağzından düşürmeyen AKP, Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminden beri arkasına yargı cuntasını alıp hareket ediyor. AKP, kendi vesayet rejimini yargı cuntası ile kuruyor. Ekonomik kriz derinleştikçe, kendi seçmenlerinden de tepkiler gelmeye başlayınca AKP yine yargı cuntasına sarıldı. Muhalefeti ve bağımsız medyayı ortadan kaldırarak tüm toplumu sindirmeye çalışıyorlar.Otoriterlik arttıkça kriz daha da derinleşiyor."

CHP'li Karabat, son olarak şunları söyledi. "AKP’li seçkinlere rant muslukları kesilmesin, halk derin yoksulluk çekmeye devam etsin diye yargı cuntası çalışıyor. Bu zihniyetin bir an önce sandık yoluyla gitmesi gerekiyor. Halkımızın da talebi budur. AKP, daha büyük zararlar vermeden bu yoldan dönmelidir."