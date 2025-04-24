CHP'li Karabat: Turpun büyüğü Kıbrıs'tan sonra Irak ve Libya'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP hükümetini Kıbrıs, Irak ve Libya’yı kapsayan büyük çaplı finansal suçlara karışmakla suçladı.

Karabat, POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından görmezden gelindiğini öne sürerek, bu faaliyetlerin Türkiye’yi uluslararası şantaja açık hale getirdiğini söyledi.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1-Yargı darbesi ile Türkiye’yi otoriter bir sisteme sürükleyen AKP’nin söylediği “büyük turpun” Kıbrıs’ta olduğu ortaya çıktı. Ama bitmedi. Diğer turplar Irak ve Libya’da!

2-Bundan tam 2 yıl önce pos cihazları üzerinden Irak ve Libya’dan gelen kara paranın Türkiye’ye sokulduğuna dair açıklamalar yapmıştım.

3-Ortaya çıkardığımız pos cihazı vurgunu sonrası göstermelik birkaç operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda emniyet kaynaklarına göre 1,8 milyar dolarlık işlem yapılmıştı. Ancak, en az 100 milyar dolarlık bir vurgundan söz ediyoruz.

4-Pos cihazlarıyla yapılan vurguna göz yuman bir isim var: Mehmet Şimşek. Devletin raporlarında 31 şirkete 309 adet pos cihazı verildiği yazıyor.

5-Kıbrıs’ta sözü edilen 45 kasetin ABD’nin elinde olduğu iddia ediliyor. Pos cihazı meselesinde de Türkiye aleyhine ne kadar belge bilgi varsa, onlar da ABD’nin elinde.

6- Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir, “can güvenliği endişesi” ile geçen yıl Türkiye’ye kaçmıştı.

7-Libya ve Iraklılara ait kartlardan Türkiye’de altın satışı yapılmış gibi gösterilerek işlemler yapıldı. Burada finansal suçlar ekosistemi oluşturuldu. Tüm bilgi ve belgeler de ABD’nin elinde!

8-Geçenlerde Reuters haber ajansı önemli bir haber geçti. Irak’ta 5 bankaya dolarla işlem yasağı getirildi. Daha önce de 8 bankaya yasak getirilmişti.

9-Irak’ta yasak yiyen bankaların verdiği kartlar Türkiye’de de yoğun bir şekilde kullanılmıştı. ABD, bunlar üzerinden kara paraların aklandığını, İran’a kaynak aktarıldığını belirterek Irak bankalarını SWIFT sisteminden çıkardı.

10-Bunların hepsini bilen Mehmet Şimşek, sadece pos cihazı vurgununa değil, bu işlemler sırasında yapılan milyarlarca liralık vergi kaçakçılığına da ses çıkarmıyor!

11-AKP’nin uluslararası arenada yaptığı tüm gayrimeşru işlerin belgeleri yabancı devletlerin elinde. Trump da Putin de bunu açık bir şekilde dile getiriyor. Şantaj yapıp AKP’yi istedikleri istikamete çekiyorlar.

12- Irak ve Libya’da çevrilen dolaplar Türkiye’nin başını daha da ağrıtacağa benziyor. Türkiye, AKP ile çok büyük bir beka sorunu yaşamaktadır. Bir kişinin çıkarı için ülkenin geleceği ateşe atılmaktadır."