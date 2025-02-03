CHP'li Karabat: Yıllık enflasyon hedefi 1 ayda aşıldı, 2025 hedefi hayal!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karabat, TÜİK'e göre ocak ayı enflasyonunun yüzde 5.03 olduğunu anımsattı.

"Merkez Bankası’nın (hükümetin) sürekli koyduğu yıllık %5 enflasyon hedefi bir ayda aşıldı" diyen Karabat, "2025 hedefi olan %21 enflasyon da hayal. Bu hedefin tutması için, sonraki aylarda aylık %1,6’lık enflasyon gelmesi gerekiyor, bu da imkansız" ifadelerini kullandı.

Karabat, şöyle devam etti: "Yıllardır uygulanan dezenflasyon politikasına rağmen enflasyon düşmüyor. AKP, 'İşçi, memur, emekli maaş zamları enflasyonu körüklüyor' diyerek insanları sefalete mahkum etti. Rantın önünü kesmediler, mali politika uygulamadılar, üretim ekonomisine geçmediler, yoksulu daha da yoksullaştırdılar."

"Sonuç ortada" vurgusunu yapan Karabat, "Türkiye’nin AKP ile geçirecek bir dakikası dahi kalmamıştır. Bir an önce sandık gelmeli, Türkiye üzerinde taşıdığı kamburdan kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.