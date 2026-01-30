CHP'li Karabat’tan iktidara ekonomi eleştirisi: "Geçici bolluk, kalıcı sefalet"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, iktidarın açıkladığı enflasyon ve işsizlik verilerinin toplumun ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, AKP’nin ekonomi politikanın açık biçimde bir seçim ekonomisi hazırlığı olduğunu söyledi. Karabat, "Algı var, gerçek yok. Amaç erken seçim zemini yaratmak" dedi.

"ALGIYLA EKONOMİ YÖNETİLİYOR"

Karabat, AKP’nin ekonomik krizi rakamlarla perdelemeye çalıştığını söyleyerek, "Sözde işsizlik tek haneye düşüyor, enflasyon geriliyor. Ama çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek bambaşka. Amaç net: seçim" ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİK RAKAMLARI GERÇEĞİ GİZLİYOR"

Yeni yatırımın olmadığını, istihdam alanlarının genişlemediğini hatırlatan Karabat, TÜİK verilerinin dar tanımlı işsizliği düşük gösterdiğine dikkat çekti. Dar tanımlı işsizliğin yüzde 7,7’ye düşürüldüğünü belirten Karabat, “Gerçek işsizliği yansıtan atıl iş gücü oranı ise yüzde 28,6. Yani neredeyse her üç kişiden biri işsiz ya da güvencesiz” dedi.

"MERKEZ BANKASI DA ALGI OPERASYONUNUN PARÇASI"

Merkez Bankası yönetiminin bu "algı operasyonunun" parçası olduğunu söyleyen Karabat, son aylarda açıklanan düşük aylık enflasyon oranlarının yıllardır biriken hayat pahalılığını örtmeye dönük olduğunu belirtti. "Enflasyon verileriyle oynanıyor, tablo pembeleştiriliyor" dedi.

"GEÇİCİ BOLLUK, KALICI SEFALET PLANLANIYOR"

Bu poltikanın sonucunun çok daha ağır bir ekonomik kriz olacağını vurgulayan Karabat; "Bu yol, nas döneminden bile daha sert bir çöküşe çıkar" dedi.

"SAMİMİ DEĞİLLER"

Emekli maaşları başta olmak üzere halkın gelirinin artırılmasının zorunlu olduğunu söyleyen Karabat, iktidarın bunu erteleyerek "samimiyetsi"z davrandığını belirterek, "Halk bugün geçinemiyor ama AKP ‘şartlar müsait olunca bakarız’ diyor. O şartlar hiçbir zaman gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Karabat açıklamasını şöyle tamamladı: "Adil bir vergi sistemi kurulmadan, rant düzeni sona ermeden, bütçe akılcı biçimde planlanmadan dağıtılacak her para, patlayan enflasyon karşısında buharlaşır. AKP, kısa süreli bolluk sunup, uzun süreli sefalet vaat etmektedir."