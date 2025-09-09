Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li Karabat’tan yurtdışına çıkış harcı zammına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yurtdışı çıkış harcının 710 TL’den bin TL’ye çıkarılmasına tepki gösterdi. Karabat, “2018’de 18 TL olan harç bugün bin TL’ye çıktı. Bu sadece bir vergi değil, Saray’ın çürümüş düzeninin millete kestiği cezadır” dedi.

Güncel
  • 09.09.2025 08:38
  • Giriş: 09.09.2025 08:38
  • Güncelleme: 09.09.2025 08:44
CHP'li Karabat’tan yurtdışına çıkış harcı zammına tepki
Fotoğraf: AA (Arşiv)

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurtdışına çıkış harcı 710 TL’den bin TL’ye çıkarıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yurtdışına çıkış harcının 710 TL’den bin TL’ye çıkarılmasına tepki gösterdi.

Karabat, ''2018’de 18 TL olan yurt dışı çıkış harcı bugün bin TL’ye çıktı. Bu sadece bir vergi değil, Saray’ın çürümüş düzeninin millete kestiği cezadır'' ifadelerini kullandı.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

''AKP’nin Saray düzeni hukuku sopa gibi kullanıp muhalefeti tasfiye ederken, faturayı yine yurttaş ödüyor! Her siyasi operasyonun bedeli zam, her hukuksuzluğun bedeli yoksulluk ve borsada milyarlarca dolarlık kayıptır. 2018’de 18 TL olan yurt dışı çıkış harcı bugün bin TL’ye çıktı. Bu sadece bir vergi değil, Saray’ın çürümüş düzeninin millete kestiği cezadır'.'

Resmi Gazetede yayımlandı: Zam gelen yurtdışı çıkış harcı 1.000 TL oldu
BirGün'e Abone Ol