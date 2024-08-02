CHP'li Karaca'dan AYM'ye çağrı: Siyasi baskılara boyun eğmeyeceğini vurgulamalı

AYM'nin web sitesine bir süredir iletişim sağlanamamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Karaca, siyasi iktidarın sansür ve baskılarının hukuk ve özgürlükler açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Karaca, "Özgürlüklerin kısıtlanmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin yargı kararlarına tahammül edemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali"ne ilişkin paylaşımın kaldırılması ve bir süredir web sitesine erişilememesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden bir paylaşımda bulunan Karaca, "Özgürlüklerin kısıtlanmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin yargı kararlarına tahammül edemiyorlar. Siyasi iktidarın Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sansür ve baskıları demokrasi, hukuk ve özgürlükler açısından büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin siyasi baskılara boyun eğmeyeceğini ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğini güçlü bir şekilde vurgulaması gerektiğine dikkat çeken Karaca, antidemokratik uygulamalara karşı çıkılması gerektiğini kaydetti.

Karaca'nın paylaşımı şöyle:

Sonunda AYM’yi de sansürlediler… Özgürlüklerin kısıtlanmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin yargı kararlarına tahammül edemiyorlar. Siyasi iktidarın Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sansür ve baskıları demokrasi, hukuk ve özgürlükler açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. AYM'nin siyasi iktidar tarafından susturulması, demokratik dengeyi ve adaleti zedeleyen vahim bir durum. Her şeye rağmen hukuka uygun kararlar alan bir kurumun sansüre maruz bırakılması demokratik ilkelerin ayaklar altına alınması anlamına gelirken aynı zamanda hukukun üstünlüğü ilkesine ve demokratik değerlere ciddi bir meydan okumaya da işaret ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin siyasi baskılara boyun eğmeyeceğini ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğini güçlü bir şekilde vurgulaması gerekiyor. Bu tür antidemokratik uygulamalara karşı çıkmak ve hukukun üstünlüğünü savunmak da hepimizin sorumluluğu…

Sonunda AYM’yi de sansürlediler…



Özgürlüklerin kısıtlanmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin yargı kararlarına tahammül edemiyorlar.



Siyasi iktidarın Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sansür ve baskıları demokrasi, hukuk ve özgürlükler açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.… — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) August 2, 2024

Anayasa Mahkemesi, bir süredir kararlarıyla AKP-MHP blokunun hedefi haline gelmişti.