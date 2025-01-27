CHP'li Karaca'dan İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara tepki

CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmalara tepki gösterdi.

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na açılan dava ve soruşturmalar, AKP iktidarının muhalefeti sindirmek ve halkın demokratik iradesini yok etmek için yargıyı bir sopaya dönüştürdüğünü açıkça gözler önüne seriyor" dedi.

"Muhalefete karşı bu ölçüsüz ve hedef odaklı hukuk saldırıları, iktidarın siyaseti dizayn etme arzusunun yargı eliyle ne kadar pervasızca hayata geçirildiğini gösteriyor" diyen Karaca, şunları söyledi:

"Yargının, iktidarın siyasi çıkarlarına hizmet etmesi, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nu değil, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi ve demokratik rejimi hedef alıyor. Bu davalar, devletin en temel anayasal ilkelerinin çöküşünü simgeleyen bir kriz haline geldi.

Sayın İmamoğlu’nun hedef alınması, AKP’nin yargı eliyle sadece muhalefeti değil, halkın geleceğini de rehin alma girişiminden başka bir şey değil... Türkiye, yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışan bu otoriter akıldan kurtulmadıkça hukuk devleti iddiasını tamamen yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır."