CHP'li Karaca'dan, Manisa'da hastanede genç bir kadını "teşhirci" diyerek taciz eden erkeğe tepki

Manisa'da bir hastanede bir erkeğin, genç bir kadının giyimi nedeniyle "teşhirci" vb. sözlerle taciz etmesine CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'dan tepki geldi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Karaca, İHH Konya İl Başkanı ve doktor Hasan Hüseyin Uysal'ın da bir hastaya "teşhirci" diyerek muayene etmediği olayı hatırlattı ve "Bilinmeli ki siyasi iktidarın kadın düşmanı politikalarının kurduğu ve koruduğu bu karanlık, kadınların laiklik ve özgürlük mücadelesiyle parçalanacak; geleceği kuracak olan, kadınların kazanımı olacaktır" dedi.

Karaca'nın açıklaması şöyle:

"Manisa’da bir genç kadına yöneltilen “teşhirci” hakareti, Konya’da bir doktorun hastasına bakmayı “ahlak” gerekçesiyle reddetmesinden ya da benzerlerinden bağımsız değil.

Tüm bunlar aslında bireysel önyargılardan da ibaret değil, saray iktidarının yarattığı dincileştirilmiş kamusal kültürün dışavurumudur.

Yine tüm bunlar, kadın bedenini kamusal alanın denetim nesnesi haline getirirken, laikliği ve kişi hak ve özgürlükleri yok sayıyor, kadınlar toplumsal olarak “ahlak bekçiliği”ne maruz bırakılıyor.

Bu durum, kadınların varoluşunu sürekli “suçluluk” duygusu ve “tehdit algısı” ile kuşatırken, patriyarkal normları yeniden üretiyor; yani kadın kamusal alanda hep “öteki”leşiyor, bedeni üzerinden siyasal iktidarın meşruiyet üretiminde araçsallaştırılıyor.

Oysa laiklik ve özgürlük anlayışı, kadının kıyafetine, bedenine, varoluşuna müdahale edilmemesinin önünde engeldir, kamusal alanın merkezine onun özerkliğini ve haklarını koyar.

Bu açıdan laiklik ve kadın özgürlüğünü demokratik toplumsal inşanın kurucu zemini haline getirmek zorunludur.

Ve bilinmeli ki siyasi iktidarın kadın düşmanı politikalarının kurduğu ve koruduğu bu karanlık, kadınların laiklik ve özgürlük mücadelesiyle parçalanacak; geleceği kuracak olan, kadınların kazanımı olacaktır."