CHP'li Karaca'dan yangın faciası açıklaması: Bu düzenin çürümüşlüğünün aynası

CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında 10 yurttaşımızın ölmesi, onlarcasının yaralanması; denetimsizliğin, sorumsuzluğun ve vurdumduymazlığın ölümcül bir bedeli…" ifadelerini kullandı.

"Yeni rejimin özü tam da burada saklı" diyen Karaca, şunları söyledi: "İnsan hayatı yerine rantı, önlem yerine gösteriyi, sorumluluk yerine suçu başkasına atmayı seçen bir zihniyet. Her ölüm, her felaket, her yangın, bu düzenin çürümüşlüğünün aynası. Bu kader değil; biz denetimsizlikle, vurdumduymazlıkla, ihmalkarlıkla sınanıyoruz."

KADERİ BAHANE EDEN YÖNETİM

"Önlem almak yerine kaderi bahane eden bir yönetim, her defasında sadece ölenlerin ardından gösterişli bir acı tiyatrosu sahneliyor" ifadesini kullanan Karaca, şunları kaydetti:

"AKP, her facianın ardından birkaç bakanı olay yerine göndererek sorumluluktan sıyrılmaya çalışır. Bakanlar gelir, kameralar önünde cümleler kurulur ama hiçbir şey değişmez. Çünkü bu rejim, felaketleri tedbir alarak, denetleyerek önlemek yerine, cenazelerin üzerine yükselen nutuklarla ayakta kalır."