CHP'li Karadeniz: Sinop hastane ve sağlık konusunda sınıfta kalmıştır

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'ta sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek "Sinop ili hastane ve sağlık konusunda sınıfta kalmıştır" dedi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, saha çalışmaları kapsamında Sinop'ta ziyaretlerde bulunan CHP heyetine yurttaşların hastane randevularına ilişkin sıkıntılarını dile getirdiğini belirtti.



Karadeniz, "Genel anlamda Sinop ve Türkiye’nin her alanında hastanelerimizdeki durumlarla ilgili sıkıntılar var. Amasya Milletvekilimiz Reşat Karagöz, Bartın milletvekilimiz Aysu Bankoğlu ve YDK Üyemiz Esin Temel ve il ve ilçe başkanlarımız ile beraber Sinop’ta saha çalışması yaptık" dedi.

Yurttaşların randevuya ilişkin şikayetlerini aktaran Karadeniz, "Her gittiğimiz yerde söylenen tek şey var; hastane ile ilgili randevu alınmadığı, randevuların çok uzatıldığı, hastanede yetersiz doktor olduğu, doktor sayısının yetersizliğinden Sinop halkının devamlı şehir dışındaki hastanelere gitmek zorunda kaldığı söylemlerini zaten biliyorduk. Sağlık her şeyden önemli. Eğitim ve sağlığın olmadığı bir ilde yaşamın da çok zor olduğu kamuoyunun gündeminde" diye konuştu.

Karadeniz, sözlerini şöye sürdürdü:

"Hükümete sesleniyorum. Şehir hastaneleri yapmakla, büyük hastaneler yapmakla içini dolduramadığınız sürece, hastane görevi yapılmadığı sürece ülkede büyük bir sorun vardır. Sinop özelinde, ben başhekim ve kadrosunun çalışmadığını söylemiyorum. Çok ciddi çalışmalar yapmaya çalışıyorlar ama yetersiz imkanlar, imkansızlık içinde doktorun az olduğu, kadroların az olduğu bir ilde, yaşlı nüfusun fazla olduğu bir ilde hastanenin kapasitesinin yetersiz olduğu ve çalışma alanlarının kısıtlı olduğunu söylüyorum. Bunu yılardır söylüyorum. Her seferinde 1-2 doktor geldiği söyleniyor ama ben sonuç itibariyle görüyorum ki, bir kanser hastası 45 gün sonrasına randevu alıyorsa, bir çocuk için 40 gün sonrasına randevu alınmakta ise bizim Sinop ili hastane ve sağlık konusunda sınıfta kalmıştır."