CHP'li Karakoz: Bu milletin emeğini, geçiş garantilerine, yandaşlara nasıl peşkeş çektiğinizi gördük

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda dün ilk sekiz maddesi kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da teklifin 15'inci maddesine ilişkin şu konuşmayı yaptı:

"Bu ülkede ekonomik kriz yokmuş, bu ülkede bolluk, bereket varmış, bu ülkede insanlar mutluymuş, gelecekten umutluymuş gibi yapıyorsunuz. Dünyanın en demokratik ülkesiymişiz gibi konuşup, haksız yere tutuklanan belediye başkanlarını, siyasetçilerini, gazetecileri görmezden geliyorsunuz. Adalet diyorsunuz, hukuk diyorsunuz, ne AİHM kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyuyorsunuz. FETÖ dönemini aratmayacak şekilde sahte delillerle, sahte tanıklarla insanların lekelenmeme hakkının çiğnenmesini, insanların savunma hakkının elinden alınmasını da görmezden geliyorsunuz.

'İfade özgürlüğü' diyorsunuz ama ifade özgürlüğü siz övüldüğünüzde geçerli oluyor, siz eleştirildiğinizde ise ifade özgürlüğünden bahsetmiyorsunuz. Burada, bu yüce Meclisin, 'Yasama faaliyeti yapıyoruz' diyorsunuz, oysa saraydan gelen metinlerin virgülüne noktasına dahi dokunamadan sayısal üstünlüğünüzle geçirip işte 'Yasa yaptık' diyorsunuz. Sokakların her gün daha da artarak güvensizleşmesini, uyuşturucunun memleketin en ücra köşelerine kadar ulaşmasını, kadın cinayetlerini, çocuk işçi ölümlerini de görmezden geliyorsunuz. Bütçenizde bir huzur, bir nefes, bir çare göremedik ama 23 yıllık iktidarınızda çok enteresan şeyler gördük. Ucuz ekmek kuyrukları, ucuz et kuyrukları, ucuz sebze kuyrukları gördük. 10 kişilik iş ilanına yüz binlerce insanın başvurduğunu gördük. Tıka basa hapishaneler gördük, randevu alınamayan hastaneler gördük, ödeneksizlikten yarım kalan inşaatlar gördük.

PEŞKEŞ ÇEKTİĞİNİZİ GÖRDÜK

Diğer taraftan, yaptığınız işlere baktığımızda da 5'li çeteleri, 10'lu çeteleri gördük. Enflasyon canavarının nasıl milletimizin sırtında olduğunu gördük. Bu milletin emeğini, alın terini, geçiş garantilerine, hasta garantilerine, yandaşlara, faizcilere nasıl peşkeş çektiğinizi de gördük. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, bolluk gelecek, bereket gelecek ve milletimiz artık varlığa şükredecek. Her şey çok güzel olacak."