CHP'li Karaoba'dan Meclis'te ampullü protesto

CHP Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba, ekonomi yönetiminin açıkladığı 'Kamuda Tasarruf' paketine TBMM Genel Kurulu'nda tepki gösterdi. Elindeki yanan ampulü gösteren Karaoba, "Saraya, Diyanet'e, yandaşa ballı börek; vatandaşa gelince kazma kürek" ifadelerini kullandı.

CHP Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba, TBMM Genel Kurulu’nda "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaoba, açıklamasında, "Memurdan, emekliden, işçiden, asgari ücretliden, çiftçiden yaptığınız kesintilerle ve dolaylı vergilerle doldurmaya çalıştığınız bu havuzu, öbür taraftan Diyanet'in musluğuyla, sarayın musluğuyla, geçmediğiniz yollarla, uçmadığınız havalimanlarıyla, hasta garantisi verdiğiniz şehir hastanelerinizle, dolara endeksli taahhütlerinizle, 5'li çeteye bağladığınız musluklarla boşaltmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in tasarruf paketini olumlu bulduğu sözlerini eleştiren Karaoba, "Sanki bu harcamaları sokaktaki vatandaş, servisini bu kanunla kaldırmaya çalıştığınız memur, fabrikadaki işçi yapıyor. Yirmi yıldır siz ve çevrenizdeki yandaşlar yapıyor. Sayın Güneş "Biz millet olarak tasarrufu pek sevmeyiz. Sadece kamuda değil, aynı zamanda vatandaşın da tasarruf etmesi gerekir." diyor ve ekliyor "Telefon değiştirme hızı ülkemizde 3,7 yıl en düşük telefon 50 bin TL." Peki, soruyorum size: Siz milletin telefonuyla uğraşarak 2,4 trilyon kamu açığını kapatabilecek misiniz? Sayın Güneş, Audilere, son model Mercedes makam araçlarına binenlere, ejder meyvelerini, ıstakozları yiyenlere, üç beş yerden maaş alanlara "Tasarruf yapın." diyeceğinize, evine bile et götüremeyen, kirasını ödeyemeyen; ayın sonunu getiremeyen emekliye, memura, işçiye cep telefonu üzerinden "Tasarruf yapın." demek samimiyetsizliğin daniskasıdır" diye konuştu.

Elindeki yanan ampulü gösteren Karaoba, şunları söyledi:

"Ancak unutmayın, kamuda tasarruf garibandan, vergisini ödeyenden, öğrenciden, öğretmenden, emekliden, işçiden memurdan kısarak yapılmaz. Ne diyorsunuz? Oh, ne âlâ; saraya, Diyanet'e, yandaşa ballı börek; vatandaşa gelince kazma kürek. Sonra da çıkıp diyorsunuz ki bu kürsülerde "Adalet, adalet." Yemezler, halk artık bunu yemiyor. Buradan tüm halkımıza sesleniyorum: Bakın, bu israfı bitirmek istiyorsanız, ekonomik krizi çözmek istiyorsanız, yirmi iki yıldır en çok israfı yapan bu ampulü önümüzdeki genel seçimde söndürelim birlikte!"