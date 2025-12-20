CHP'li Karaoba: Saraylarınız büyüsün, çeteleriniz artsın diye çocukların hayatları dağılıyor

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Okudun doktor oldun, 'Giderlerse gitsinler' diyen bir Cumhurbaşkanı, para sayma işareti yapan Sağlık Bakanı, 'Bunların boğazını sıkın' diyen milletvekilleri bu bütçeyi hazırlıyor. MESEM’e yolun düştü; vallahi billahi ölebilirsin. Bu ülkede çocukken ölmek serbest, ölümleri protesto etmek yasaktır çünkü. Bu ülkenin çocukları eksilerek büyüyor, hayalleri küçülüyor, hayatları dağılıyor. Neden biliyor musunuz? Saraylarınız büyüsün diye, ihaleleriniz çoğalsın diye, vatandaş değil yandaş kazansın diye, çeteleriniz artsın diye, en önemlisi de pudracı gençleriniz mutlu olsun diye" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülüyor. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, bütçeyi gençlerin yaşam koşulları üzerinden anlattı. Karaoba, bütçenin rakamlardan ibaret olmadığını belirterek, "Gerçek bütçe rakamlarda değil, hayatta görülür. Çocukların tabağında, öğrencinin yurdunda, işçinin mesaisinde, çiftçinin tarlasında ve gençlerin hayalinde görülür" dedi.

AK Parti döneminde doğup büyüyen gençlerin yaşadıklarını anlattığını söyleyen Karaoba, sağlık sisteminden eğitime, istihdamdan barınmaya kadar birçok alanda sorunlar bulunduğunu ifade etti. Karaoba, "Şans eseri yaşıyorsun, büyüdün, okula başladın; sınıflarını temizleyemeyen, bir öğün yemek veremeyen bir Bakanlığın var. Bu ülkede çalışkan bir öğrenci olmanın yetmediğini ilk o zaman anlıyorsun. Bu ülkede birini tanımak her şeye yetiyor. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu değilsen işin çok zor, yükselmen mümkün değil" dedi. Karaoba, sözlerine şöyle devam etti:

"Okudun doktor oldun, 'Giderlerse gitsinler' diyen bir Cumhurbaşkanı, para sayma işareti yapan Sağlık Bakanı, 'Bunların boğazını sıkın' diyen milletvekilleri bu bütçeyi hazırlıyor. Hemşire, ebe, psikolog, tekniker, diş hekimi; birçok meslekten mezun oldun, atama şansın yok. Başka bir meslek sahibi olmak istedin ve staj yapman gerekiyor. Milletin egemenliğini sağlayan Meclis'e de kabul aldın ama taciz edilebilirsin. MESEM’e yolun düştü; vallahi billahi ölebilirsin. MESEM’de ölen kardeşlerini protesto yaptın, cezaevindesin. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ülkede çocukken ölmek serbest, ölümleri protesto etmek yasaktır çünkü. Bu ülkede Milli Eğitim Bakanları kendilerine özel kararnameyle o koltuklarda oturuyor.

"AKP TÜRKİYESİNDE TATİLE GİDERKEN KARTALKAYA’DA YANARAK ÖLEBİLİRSİN"

Bu ülkenin çocukları eksilerek büyüyor, hayalleri küçülüyor, hayatları dağılıyor. Neden biliyor musunuz? Saraylarınız büyüsün diye, ihaleleriniz çoğalsın diye, vatandaş değil yandaş kazansın diye, çeteleriniz artsın diye, en önemlisi de pudracı gençleriniz mutlu olsun diye. Bu ülkenin tüm çocukları adına size yazıklar olsun diyorum. AKP Türkiyesinde tatile giderken Kartalkaya’da yanarak ölebilirsin; Dilovası’nda çocuk işçisindir, ruhsatsız iş yerinde yanarak ölürsün. İşte isyan etmekte haklısın; çünkü bu bütçe halkın bütçesi değildir. Bahis çetelerinin, diploma çetelerinin, yenidoğan bebekleri öldürenlerin, ihracat çetelerinin, depremde çadır satanların bütçesidir. Bu bütçe halkın bütçesi değildir. Umutsuzluğa kapılma genç kardeşim."