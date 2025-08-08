CHP'li Karasu'dan BTK'ye tepki: "İki satırlık açıklamayla sorumluluktan kaçılamaz"

"Sahte diploma" ile ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

"Böyle bir skandal ortaya çıktığında ilgili bakandan, sorumluluk silsilesinde kim, hangi bürokrat varsa hepsinin istifa etmesi gerekirdi" diyen Karasu, şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanı sağıra yatmış, koltuğuna yapışmış zaten hiç konuşmuyor. 10 diploma sahibi yardımcısı, ‘Eğitim almanın nesi kötü’ diyerek cevap veriyor. Biz diploma koleksiyonu sahibi olmanı değil, kamu görevi yapmak yerine bunları hangi koşullarla sağladığını, bakan yardımcısıyken denetleyeceğin bir kurumda yönetici olarak maaş almanı sorguluyoruz. Bunlara verilecek cevabın var mı?"

"İLGİLİ KURUMLARIN YANIT VERMESİ GEREKİYOR"

Devletin en temel, anayasal görevi vatandaşın mahrem bilgilerini korumak olduğunu vurgulayan Karasu, şunları söyledi:

“Vatandaş kişisel verilerini devlete emanet etmiş, ancak yıllardır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı bu emanete sahip çıkamadı. 2016 yılında 50 milyondan fazla vatandaşın kişisel verileri çevrimiçi olarak sızdırılmadı mı? 2022’de, e-Nabız verilerinin eski AKP Gençlik Kolları Başkanıyla bağlantılı bir şirket tarafından Katar’a satıldığı iddia edilmedi mi? Halen telegramda, web sitelerinde vatandaşlarının adres, tapu ve banka bilgileri satılmıyor mu? Satılan bu veriler üzerinden başka sahte belgeler üretilmiyor mu? Kim buna hayır diyebilir? İşte bu nedenle veri güvenliğinden sorumlu BTK, yaptığı ‘iki satırlık’ açıklamayla, bu iktidar sorumluluklarından kaçamaz. ‘Bu veri ihlalleri, devletin hangi kurumlarındaki hangi ihmaller zinciri sonucunda oluşmuştur?’ sorusuna başta Ulaştırma Bakanlığı ve bakanı olmak üzere tüm ilgili kurumlar ilk elden yanıtını vermesi gerekmektedir."

"MECLİS ARAŞTIRSIN"

Karasu, milyonlarca vatandaşın adres ve banka bilgilerinden hastalıklarına, okul ve tapu bilgilerinden telefonlarına kadar her türlü kişisel verisinin çalınmasına ve satılmasına ilişkin duruma mutlaka TBMM’nin el koyması gerektiğini söyledi.

Karasu, hazırladığı araştırma önergesinde, bir araştırma komisyonu kurularak dijital sistemlere yasa dışı yöntemler kullanılarak girilerek değiştirilmesi, kişisel verilerinin satılması, yabancı istihbarat örgütlerinin eline geçmesi de dahil olmak üzere her türlü olumsuz duruma karşın ne sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Önergede, “Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin korunması için gerekli önlemlerin alınarak, uygulamada ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi, veri sızıntıları ile dijital güvenlik sistemlerindeki yapısal açıklar ile hırsızlıkların neden ve sonuçlarının ortaya çıkarılması, ilgili kamu kurumlarının ihmal ve sorumluluklarının belirlenmesi, siyasi sorumluluk zincirinin ortaya konulması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.