CHP'li Karasu'dan Erdoğan'a yanıt: "Yolsuzluk demek AKP demektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çorum-Delice hızlı tren hattına ilişkin “Özel ve şürekası Ankara’dan gazel okumayı bıraksın şayet yürekleri yetiyorsa Çorum’a, Samsun’a, Amasya’ya gelsin ve hızlı trene niçin karşı çıktıklarını burada anlatsın” sözlerine yanıt verdi.

Karasu’nun sosyal medya hesabı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yolsuzluk demek AKP demektir Erdoğan! Tam 40 gün önce Bakanınız Abdulkadir Uraloğlu’nun gözlerinin içine baka baka tek tek anlattım. Yolsuzluk; 120 km’lik Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi ihale şartnamesinin, şirketlerin CEO’ları tarafından hazırlanmasıdır. Yolsuzluk; ihalenin şeffaf, adil değil, kapalı kapılar ardında, pazarlık usulü ile sadece yandaşlarınıza yaptığınız davet usulüyle yapılmasıdır.

Yolsuzluk; ihaleyi alacak firmayı ihaleden önce açıklamamıza rağmen utanmadan o firmaya vermenizdir. Yolsuzluk; tüm günler bitmiş gibi oluşacak fiyat farkını şirketlerin kasasına koymak için yılın son günü yapmanızdır.

Yolsuzluk; tüm bunlara göz yuman bakana sahip çıkmanızdır! Bu gerçekleri sadece Amasya, Çorum ve Samsun’a değil, tüm Türkiye’ye anlatmak bizim için namus borcudur! Yolsuzluk, sizin yolunuz olmuş olabilir ama muhakkak, hesabını vereceksiniz!"