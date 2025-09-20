CHP'li Karasu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Birinci derece suçlu, kendi topraklarına ihanet edenler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağışların Rize’de hayatı felç etmesine "Rant için dere yatağına yol yapanlar... bu durumun birinci derece suçlusudur" sözleriyle tepki gösterdi.

Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sel felaketinin sorumlularına işaret ederek, "Bilim insanlarını, mühendisliği dinlemiyorlar. Rant için dere yatağına yol yapanlar, buna izin verenler, her afette 'bakım' adı altında yandaşlarına para kazandırma uğruna kendi topraklarına ihanet edenler bu durumun birinci derece suçlusudur" ifadelerini kullandı.

Karasu ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu etiketlediği paylaşımında yöre halkına geçmiş olsun dileğini iletti ve sel felaketinin etkilediği bölgeden çöken altyapının görüntülerini paylaştı.

Karasu'nun yaptğı paylaşım şu şekilde:

''Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak yağış Rize’de hayatı felç etti. Bilim insanlarını, mühendisliği dinlemiyorlar.

Rant için dere yatağına yol yapanlar, buna izin verenler, her afette “bakım” adı altında yandaşlarına para kazandırma uğruna kendi topraklarına ihanet edenler bu durumun birinci derece suçlusudur! @a_uraloglu

Yöre halkına geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. ''