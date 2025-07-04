CHP'li Karasu'dan Soyer ve Aslanoğlu'nun tutuklanmasına tepki: "Biz sizin siyasi kumpaslarınıza asla boyun eğmeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanmasına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer’in tutuklanması hukuksuzdur ve siyasidir. Hiçbir CHP’li yargılanmaktan, mahkeme önünde hesap vermekten kaçmaz. Fakat bunlar adliyelerde tezgahlanan, hukuk maskesi ile gerçekleştirilen siyasi operasyondur, kumpastır. Biz sizin siyasi kumpaslarınıza asla boyun eğmeyeceğiz. Halk kazanacak."