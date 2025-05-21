CHP'li Karasu'dan THY yönetimine atamalara tepki: "AKP ve Erdoğan tipi liyakat, sadece eş dosttan ibarettir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, THY yönetimindeki atamalara tepki gösterdi.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydarpaşa'nın Gar vasfını bitirmeyi 31 Mart 2019'da proje olarak öne süren, yerel seçimde AKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı da olan ama kazanamayınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Özgül Özkan Yavuz ve AKP'nin İstanbul Dış İlişkiler Başkanlığı da yapmış Gülden Nacar, bugün THY'nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri oldu. Ortak özellikleri, Erdoğan ailesinin idaresindeki KADEM'in mütevelli heyetinden olmaları. Binlerce lira maaş ve yılda 4 kez ikramiye alacaklar! Tabi, bu sadece THY’den aldıkları huzur hakkı. AKP ve Erdoğan tipi liyakat, sadece eş dosttan ibarettir." ifadelerini kullandı.