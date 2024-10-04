CHP'li Karasu: Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özel hayatına ilişkin iddialar hakkında "Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız" dedi.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin kurulduğu günden bu yana her türlü iftira ve yalanla karşı karşıya kaldığını ancak "gerçek CHP'lilerin" geri adım atmadığını söyledi.

"İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Karasu, "Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz. Size en iyi cevabı, CHP’nin sağduyulu üyeleri zamanı geldiğinde mutlaka gösterecektir" dedi.

"KOLTUK HIRSLARI, PARTİLİ KİMLİKLERİNİN ÖNÜNE GEÇEN BAZI ARKADAŞLAR..."

Karasu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi" sayesinde, 47 yıl sonra partimiz yüzde 38 oy oranına ulaşarak 1. Parti oldu. 14’ü Büyükşehir, 21’i il belediyesi olmak üzere toplam 411 belediye başkanlığını kazandık. Bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz, Kurucu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanlarıyla ilgili her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular. Ama gerçek CHP’liler bir adım dahi geri atmadılar. Fakat ilk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız. Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz. Size en iyi cevabı, CHP’nin sağduyulu üyeleri zamanı geldiğinde mutlaka gösterecektir! Sizin bu ahlaksızca karalamalarınıza karşı bizler, 14 Mayıs’taki hayal kırıklığını bir daha vatandaşlarımıza yaşatmamak için; halkımızla buluşmaya, partimizi ilk seçimde iktidar yapmaya kararlıyız. Biz sözümüzü gençlere verdik, emekçilere, 85 milyon vatandaşımıza verdik! Devleti kurmuş ve son seçimin 1. Partisi olmanın verdiği sorumluluk ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Hiç kimsenin de bu yolda önümüze engel olma girişimlerine pabuç bırakmadık, bırakmayacağız."