CHP'li Karasu: "Gözaltılar, Migros sürecini geriyor; kamuoyunun vicdanında derin yaralar açıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Migros depolarında örgütlü DGD-SEN işçilerine yönelik gözaltılara tepki gösterdi.

  • 05.02.2026 00:15
  • Giriş: 05.02.2026 00:15
  • Güncelleme: 05.02.2026 00:20
Fotoğraf: ANKA

Migros işçilerinin direnişine destek veren ve DGD-SEN'lilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Karasu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir, Anayasal hakları için eylemde olan Migros depolarında örgütlü DGD-SEN işçilerinin, Türkiye genelindeki hak arama mücadelesini yakından izliyoruz. Hak aramaktan başka hiçbir talebi olmayan emekçilere yönelik sert gözaltılar, Migros sürecini daha da geriyor; kamuoyunun vicdanında derin yaralar açıyor. Anayasal hak kullanımı suç değildir! Emeğin sesi bastırılarak, toplumsal huzur sağlanamaz. Tüm gözaltılar derhal serbest bırakılmalı, işçilerin meşru ve Anayasal hak arama mücadelesine saygı gösterilmelidir."

