CHP'li Karasu, "hedefler kağıt üstünde" dedi, usulsüzlükleri sıraladı: Rönesans’ın kasasına 20 milyon Euro koydunuz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde AKP’nin hedeflerinin kağıt üzerinde kaldığını anlattı. 2028 hedeflerinin dahi 2023 hedeflerinin gerisine düştüğünü kaydeden koyan Karasu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yapımı ve halen süren usulsüzlüklere de dikkat çekti.

Havalimanı işletmecisinin yapması gereken tren-havalimanı bağlantısının, Rönesans’a yaptırıldığını açıklayan Karasu, "Özel jetini çok sevdiğiniz Rönesans’ın kasasına bu iş için tam 20 milyon Euro koydunuz" dedi.

DHMİ’deki atamalara da işaret eden Karasu, "Hava Seyrüsefer Dairesi’nin başına; bahçe bitkileri mezunu İngilizce belgesi dahi olmayan Sinan Yıldız’ı daire başkanı olarak atadınız. 4 ay önce açık öğretimden mezun olan Tuncay Balcı’ya ülkenin havacılık güvenliğini teslim ettiniz. İlahiyat Mezunu köylünüz Mustafa Akkaya’yı Genel Müdür Yardımcısı yaptınız" dedi.

KAĞIT ÜSTÜNDE KALAN HEDEFLER

AKP’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 hedeflerinin kağıt üstünde kaldığını belirten Karasu, bu hedefleri şöyle sıraladı:

"Karayolları: Bugün, 3 bin 796 km otoyolumuz var. 2023 hedefiniz neydi? 7 bin 500 kilometre. Şimdi 2028 hedefiniz dahi 4 bin 330 kilometre. Ne oldu, 2023 hedeflerine? Yine Bölünmüş Yol hedefiniz 36 bin 500 km’di. Şimdi 2028 hedefiniz, 2023’ün tam 5 bin 250 kilometre gerisinde! Anadolu’daki ilçe yollarından, köy yollarından hiç bahsetmiyorum bile. Orada durum evlere şenlik. Yağan ilk karda, yollar çileye dönüşüyor. İnsanlar yollarda esir kalıyor.

"ŞARTNAMELERİ CEO’LAR HAZIRLIYOR"

Demiryolları: 2023’te Hızlı Tren Hattımız 10 bin km olacaktı! 2024 yılı sonunda 2 bin 251 km demiryolu hattımız var. Demiryolu demişken; Bu 2 bin 251 kilometrenin içinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı da var. Dikkat ediniz, adı: Yüksek Hızlı Tren! Seyahat süresi 1 saat 50 dakikaya düşecekti, şu anda 3,5 saat sürüyor. Niçin? Çünkü hattın bir bölümünde hala sertifikasyon alınamadı. Onun dışında hat açıldı, yağan yağmurda iki sefer rayların altı boşaldı. İhaleye çıktınız. İhalenin adı 'Ankara Sivas Hızlı Tren Hattını Doğa Koşullarına Uygun Hale Getirme' ihalesi. Adını Yüksek Hızlı Tren koyuyorsunuz. Ama hattın altyapısına bakıyoruz, bildiğimiz kara tren. 4 milyarlık ihaleleri kime verdiniz? Hattı yapan Cengiz-Kolin-Limak’ın alt taşeronuna. Peki bu hattı, doğa koşullarına uygun yapmayan Cengiz’e, Kolin’e, Limak’a ne yaptınız? Hiç hesap sorabildiniz mi? Gerçi, bakanlık koridorlarında siz onlara değil, onlar size hesap soruyor. İhale şartnamelerini sizin bürokratlarınız değil, onların CEO’ları hazırlıyor. Ankara-İzmir Hattı 2011 yılında başladı. 1080 günde tamamlanacaktı, tam 4098 gün oldu. Şimdi 2027’de bitireceğinizi söylüyorsunuz. Bu taahhüdün o zaman da gerçekleşmeyeceğini siz de çok iyi biliyorsunuz.

AKP’nin denizci çocukları: Gelelim denizciliğe. 3 tarafı denizle çevrili, uluslararası lojistikten ciddi pay alması gereken denizcilik sektörü sayenizde can çekişiyor. Çandarlı’nın 2011’de temelini atarken Binali Yıldırım ne diyordu: 'Denizcilerin deve gibi gördüğü Pire limanı, Çandarlı karşısında pire olacak.' Pire Limanı, pire olmadı ama 100 yıllık denizci firmalarımız AKP’lilerin denizci çocukları karşısında pire oldular.

Havacılık: THY, gecikmeler, iptaller, tarikatlara, cemaatlere sağlanan özel indirimlerle anılıyor. New York Belediye Başkanı’na Amerika'da dava açıldı. Türkiye'de tık yok. Milyarlarca reklam veriliyor. 'Kime verildi?' dedim; ses yok. 58 havaalanı yapmaktan bahsediyorsunuz, birçoğundan kuş uçmuyor, kervan geçmiyor, uçak inmiyor. Ot biçme ihalesine çıkıyorsunuz. Ama garantiler tıkır tıkır ödeniyor."

"VATANDAŞ ANAHTARI KİME TESLİM EDECEĞİNİ BİLİYOR"

Konuşmasında, son açılan Çukurova Havaalanı’na ve işletmeciliğini yapan firmaya ilişkin dikkat çeken veriler veren Karasu, şöyle dedi:

"13 yıldan sonra bu havaalanını eksikleriyle açtınız. İlk yağmurda çatısı çöktü, otoparkını su bastı. Havaalanını yapan, işleten firmaya 12 yıl garanti verdiniz. Öğreniyoruz ki, sadece yolcu garantisi vermemişsiniz. Parayı da Ziraat Bankası’ndan vermişsiniz. Merak ediyorum; Ziraat Bankası’nın çok sayıda şubesi varken neden Bahreyn şubesinden kredi verdiniz? Firma şimdi borçlarını ödemiyor, yeniden yapılandırma istiyor. Ayrıca artı kredi istiyor. Bu şirket, Çukurova’da çok sayıda esnafı da mağdur etmiş durumda. 'Kasamızdan bir kuruş çıkmadı' diyordunuz; O halde sorarım size: Bu havaalanını yaptığınız arazi kimin? Devletin. Yapımına kredi veren banka kimin? Devletin. Garantör olan kim? Devletin kurumu. Havaalanını işleten şirket kimin? AKP’nin Çerkezköy Belediye Başkan Adayının. Kurban olayım vatandaşa; Ne yapacağını biliyor; Çerkezköy Belediyesi'nin anahtarını yandaşa değil CHP’ye teslim ediyor."

"DHMİ EVLERE ŞENLİK"

"Peki, bu işleri DHMİ’de kimler organize ediyor?" diye soran Karasu, DHMİ’deki usulsüz atamaları da tek tek sıraladı. Karasu şöyle konuştu:

"Hukuksuz hukuk müşaviriniz Ayfer hanım. Bu havaalanının kontrol amiriyken, havaalanından dükkan alıp dükkanın adını da tam bu anlayışınıza uygun bir biçimde 'Ye ve Uç' koyan Selami bey. Çukurova yetmedi, başka havaalanında şubeler açsın diye Selami beyi Genel Müdür Yardımcısı yaptınız! Yine DHMİ’de öyle liyakatli atamalarınız var ki; Hava Seyrüsefer Dairesi’nin başına; bahçe bitkileri mezunu İngilizce belgesi dahi olmayan Sinan Yıldız’ı daire başkanı olarak atadınız. 4 ay önce açık öğretimden mezun olan Tuncay Balcı’ya ülkenin havacılık güvenliğini teslim ettiniz. İlahiyat Mezunu köylünüz Mustafa Akkaya’yı Genel Müdür Yardımcısı yaptınız! Ayrıca, tren-havalimanı bağlantısında, firmanın yapması gereken imalatı firmaya yaptırmayıp bakanlık aracılığıyla Rönesans’a yaptırdınız. Özel jetini çok sevdiğiniz Rönesans’ın kasasına bu iş için tam 20 milyon Euro koydunuz. İktidarınıza mal olan güzel bir söz var; Mücahit olarak yola çıktınız. Önce müteahhit oldunuz. Sonra da her şeye müsait.

"YAPIYORLAR, İŞLETİYORLAR GARANTİLERİ ALIYORLAR"

Yap-İşlet-Devret projelerini yapan 44 'şanslı' şirket olduğunu ve bunların 37’sinin geçen yıl zarar ettiğini ve vergi ödemediğini hatırlatan Karasu, “Vergi vermediler ama garantilerini tıkır tıkır aldılar. Son 7 yılda kasalarına tam 384 milyar lira konuldu. Gelecek yıl 202 milyar daha konulacak. Önümüzdeki 3 yılda 678 milyar."

"BUNUN ADI AFET DEĞİL"

Artvin'in Arhavi ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’ndaki heyelanın fotoğrafını gösteren Karasu, "Yandaş müteahhitlere gömdüğünüz anlayışınızın kahreden fotoğraflarından birisi işte burada. 4 gencimiz, Pazar günü yaşanan bu afette hayatını kaybetti! Daha acı olanı ise bu gençler, Gürcistan’dan ucuz telefon almaya gidiyorlarmış! Bunun adı afet değil, Bunun adı bilime ve doğaya sırt çevirmenin yaratmış olduğu katliamdır. Sayenizde ülke ucuz ölümler ülkesi oldu. Sayın bakan, spor yapmak her vücuda faydalıdır. Tabii ki spor yapmak sizin de en doğal hakkınız. Keşke bu katliamın yaşandığı yaptığınız sporu paylaşacağınıza, siz de bir satır başsağlığı dileseydiniz. Merak etmeyin, kısa süre içinde spora ayıracak daha çok zamanınız olacak Sayın Bakan' diyerek Bakan Uraloğlu’nu eleştirdi.

KÖİ ve YİD projelerinin 'Sülün Osman’a rahmet okutacak halde' olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, Sülün Osman’ın 'Köprü satmak benim işimdir, bu satışlar domates satmaya benzemez, Köprü dediğin saf adama satılır, aptal adama satılır, millete satılmaz, milleti aptal yerine koyamayız' sözlerini anımsattı ve "Sülün Osman bu sözü ile dolandırıcılık anlayışında bile belli bir ahlaki sınır çizmeye çalıştığını gösteriyor. Siz tüm ahlaki değerleri bıraktınız, milleti aptal yerine koyuyorsunuz" dedi.

Konuşmasında, haberleşme ve internete de yer veren Karasu, ülkemizin Dünyanın en yavaş internetini, en pahalı fiyattan kullandığını anımsattı ve şöyle dedi:

"2022’de 442 TL, 2023’te 745 TL oldu. Bu yıl 2 bin 350 TL. oldu. Bakan’a göre suçlu kim: TELEKOM Sayın Bakan; Türk Telokomu kim özelleştirdi, içini kim boşalttı? Sözde kumar yasak; Her gün gençlerimiz kumar borcu yüzünden intihar ediyor. Şimdi 16 yaş sınırından söz ediyorsunuz! Şirketlere mi ceza keseceksiniz, ailelere mi, çocuklara mı? Sanal teröristler, sanal platformlarda cirit atıyor. Daha dün gece PTT’nin HGS uygulamasını hacklendi Hackerler, vatandaşı tehdit ediyor. Siz ne yapıyorsunuz? Kimlik bilgilerimiz çalındı ne yaptınız ki buna ne yapacaksınız! Mısır’daki sağır sultan duydu. Ama sizden ve bürokratlarınızdan ses yok! Hırsızlar için susuyorsunuz, ama yapılan usulsüzlükleri konuşan gazeteci Fatih Altaylı ile Prof. Dr. Uğur Emek hakkında soruşturma talep ediyorsunuz! 85 milyon vatandaşın ilkokul notundan, karnı ağrıdığında yazdırdığı ilaca kadar verilerinin çalınmasına karşı suskunluk nasıl bir acziyettir? Cumhurbaşkanı’na hakaret edenlerin peşine düştüğünüz kadar, bu sanal teröristlerin peşine düşmek sizin göreviniz değil mi? Altyapıya yatırım yapmayın, vatandaşı korumasız bırakın. Yatırım yapmak isteyenlere engel olun! Fiyatlar pahalı köylerde, şehirlerde internet çekmiyor. Bunların sorumlusu kim? Size göre; Turkcell, Türk Telekom… Peki bu kurumları kim yönetiyor? Turkcell’i sayalım; Şenol Kazancı eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ayşenur Bahçekapılı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı yaptı. Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nin yasakçı rektörü. Bu listeden asıl sorumluların kim olduğu belli oluyor."