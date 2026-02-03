CHP'li Karasu: İktidar enflasyonla oynayıp emekçiyi açlığa mahkûm etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ocak ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından iktidara tepki göstererek, "İşçi, memur ve emeklinin maaşları enflasyon artmasın diye enflasyon değerleriyle oynayıp onları açlığa, sefalete mahkum ettiler. Emekli aylığına bin liralık artışı ‘reyting’ olarak görenler, daha yılın ilk ayında emeklinin cebinden 968; 28 bin lira asgari ücretlinin cebinden de bin 355 lirayı geri aldı" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı Ocay ayı enflasyonunu kıyaslayarak bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iktidara tepki gösteren Karasu, şunları kaydetti:

"İşçi, memur ve emeklinin maaşları enflasyon artmasın diye enflasyon değerleriyle oynayıp onları açlığa, sefalete mahkum ettiler Emekçiye yapılacak zamma gelince verileri ters yüz eden iktidarın foyası daha yılın ilk ayında ortaya çıktı: Ocak ayı enflasyonu TÜİK: 'Aylık: yüzde 4,84, Yıllık: yüzde 30,65', 'ENAG: Aylık: yüzde 6,32, yıllık yüzde 53,42'

Emekli aylığına bin liralık artışı 'reyting' olarak görenler, daha yılın ilk ayında emeklinin cebinden 968; 28 bin lira asgari ücretlinin cebinden de bin 355 lirayı geri aldı. 'Gabar petrolüyle refah artacak' masalını anlatanlar, şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Enflasyonun esas sebebi rantçılar ve onların besleyicisi AKP ile onun kara düzenidir."