CHP'li Karasu'ndan Dilovası önergesi: Firma sahipleri yeşil pasaporta nasıl sahip oldu?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin ilişkin yeşil pasaport ayrıntısı Meclis gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, firma sahiplerinin üst aramasında çıkan yeşil pasaportlara nasıl sahip olduklarını sordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde Karasu, "Denetimsizlikler, görmezden gelinen uyarılar, kayıtlara yansımayan çalışma biçimleri ve sorumluluktan kaçan bir patronluk düzeni. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, kâğıt üzerinde kalan başlıklar hâline gelirken, bunun bedelini emekçiler ödüyor. Yaşam, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yanarak sona erdiğinde mi akla gelecek sorumluluk duygusudur?” ifadelerini kullandı.

Karasu, şöyle devam etti: "Şimdi kamuoyunun önünde çok daha ağır bir soru duruyor. Bu kadar zarar gösteren, kaçak işçi çalıştırdığı iddiaları bulunan, denetimsizliklerle anılan bir fabrikanın sahibi, yurt dışına çıkarken, nasıl olur da yeşil pasaport kullanabiliyor. Bu ayrıcalık nasıl sağlanıyor? Kim onaylıyor, hangi mekanizma bu tabloya göz yumuyor? Dilovası’nda yaşananlar geçiştirilemez. Bu tablo, ihmallerin, denetimsizliğin ve cezasızlığın birikmiş sonucudur. 3’ü çocuk, 7 emekçinin hesabı sorulmadan, ayrıcalıklar sorgulanmadan ve çalışma hayatında insanı merkeze alan gerçek bir dönüşüm sağlanmadan bu acılar son bulmaz. Kamu vicdanı da bizler de bu soruların yanıtını bekliyoruz."

BAKAN IŞIKHAN'A SORULAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, mevzuata göre devlet memuru olmayan şirket sahiplerinin yeşil pasaport alabilmesinin tek yolunun ihracatçı olmak olduğunu hatırlattı ve bunun için de son üç takvim yılında yıllık ortalama 10 ila 25 milyon dolar ihracat şartı bulunduğunu ifade etti.

Ancak söz konusu şirketin devlete beyan ettiği kazancın yıllık 2 milyon TL’yi dahi bulmadığına dikkat çeken Karasu, "İhracat rakamları gerçek ise 10 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşıldığı iddia edilirken, neden işçilerin can sağlığı ve can güvenliği için herhangi bir harcama yapılmamıştır? İhracat rakamları hayali ise, devletin ilgili kurumları bu usulsüzlüğe nasıl ve hangi denetim zafiyetleriyle onay vermiştir?" sorusuna yanıt verilmesini talep etti.