CHP'li Karasu: PTT’ye tasarruf uğramıyor!

Son üç yılda 353 şubesini kapatan PTT’de üst yöneticilerin servet garantili iş sözleşmesi yaptığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, kurum personelinin sürgün ve sendikal ayrımcılık uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığını ve kurumdaki çalışma barışının bozulduğunu söyledi. Karasu, "İktidar uzaya uydu gönderiyor. Güzel, alkışlıyorum. Ama Sivas’ın köylerinde telefon, internet çekmiyor, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

BirGün/ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye’nin ilk “yerli ve milli” haberleşme uydusunun uzaya gönderilmesinin güzel olduğunu ve durumu “alkışladığını” belirtirken, “Ama Sivas’ın köylerinde telefon, internet çekmiyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?” diyerek iktidara seslendi.

Her geçen yıl kan kaybeden PTT’nin üst yönetiminde “tasarruf” olmadığını da anlatan Karasu, kurumda çalışma barışının olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, PTT çalışanlarının sorunları üzerine DEM Parti’nin önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

"PTT'NİN GERÇEK ZARARI 3 MİLYAR 478 MİLYON LİRA"

PTT’nin AKP iktidarları boyunca kamu zararı ve usulsüzlük iddialarının tam merkezine oturduğunu vurgulayan Karasu, kurumun 2017'de Türkiye Varlık Fonuna devredildikten sonra her geçen gün zarar ettiğini söyledi. 2017 yılında 641 milyon kar eden PTT’nin, aradan geçen yıllarda hep zarar ettiğini belirten Karasu, "Bakın, 2022 yılında açıklanan zarar 259 milyon ama, Sayıştay raporundan okuyorum gizlenen kayıp para 3 milyar 219 milyon 807 bin lira. Yani PTT'nin gerçek zararı 3 milyar 478 milyon lira" diye konuştu.

Kurumda parçalı istihdam politikasından dolayı çalışma barışının bozulduğunu anlatan Karasu, şöyle devam etti:

"Varlık Fonunun buraya çökmesiyle PTT'nin sadece mali yapısı değil, personel yapısı da bozuldu, iş barışı kalmadı. Bizi kıskanan Almanya'da 500 bin, İtalya'da 120 bin posta çalışanı varken ülkemizdeki posta çalışanı yaklaşık 41 bin kişi, üstelik aynı işi yapan ancak farklı statüde olan pek çok sayıda personel ayrımcılığın ve sürgünlerin gölgesinde çalışmak zorunda. Son olarak PTT Adana şubesinde çalışan HABER-SEN üyesi Ahmet Aydoğan Erzurum'un Şenkaya ilçesine sürgün edildi. Sürgünün sebebi ise sosyal medya paylaşımları. Neymiş? PTT'de yaşananları anlatmış, iktidarı eleştirmiş. Yine, HABER-SEN eski Genel Başkanı Musa Özdemir Mersin'den Kayseri'ye, Mehmet Yusuf Yıldırım Diyarbakır'dan Gaziantep'e sürgün edildi. Daha dün Tevfik Bulut Çanakkale'den Edirne'ye sürgün edildi. Siz biat eden çalışan istiyorsunuz, biat etmeyince yıldıracağınızı sanıyorsunuz; daha çok beklersiniz!"

Ulaş Karasu / AA

SERVET GARANTİLİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Kamuda kağıt üstünde kalan tasarruf tedbirlerinin PTT üst yönetimine de uğramadığını ve AKP’nin atadığı üst yöneticilerin “servet garantili iş sözleşmesi” yaptığını anlatan Karasu, “İktidar bir yandan ‘tasarruf’ diyor ama o tasarruf PTT'nin üst yönetimine hiç uğramıyor. AKP'nin atadığı yöneticiler servet garantili iş sözleşmeleri yapıyor. Nasıl mı yapıyor? Anlatayım” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PTT'nin Bilgi Teknolojileri AŞ diye şirketi var. Bu şirketin yöneticileri kendilerine sözleşme hazırlamışlar, iş akitleri feshedildiğinde brüt maaşlarının tam 36 katı tazminatı ceplerine indiriyorlar; bunu Sayıştay söylüyor. Komisyonda sordum, Genel Müdür ‘Hala devam ediyor’ dedi. Yani bu şirketteki yönetici hırsızlık da yapsa, görevini kötüye de kullansa, sözleşmesinin dolmasına bir gün kalsa bile maaşının 36 katı tazminat alacak. Siz tüyü bitmemiş yetim için tasarruf diyorsunuz, atadığınız bürokratlar cebine parayı indiriyor."

Karasu, kurumda “yerli ve milli” diyerek kurulan PTT PAL’ın borca battığını, yine PTT’de raporlara da yansıyan 2 milyon dolarlık “kayıp altın” dosyasının sumen altı edildiğini belirtirken, “Bu kadar vicdansızlık içinde söylenecek tek söz var size, o da Yazıklar olsun!" dedi.

353 PTT ŞUBESİ KAPANDI

Konuşmasında, PTT üst yönetimine uğramayan tasarruf tedbirlerine rağmen, kurumun aynı gerekçeyle vatandaşın yararlandığı şubelerini birer birer kapattığını hatırlatan Karasu, verdiği önerge ile ortaya çıkan ve toplamda 3 bin 775 işyerinin olduğu PTT’nin son üç yılda 355’ini kapattığını kaydetti.

Karasu, şunları söyledi: "Sizden önce köylerde bile PTT vardı, şimdi ilçelerdeki şubeleri kapatıyorsunuz. Uzaya uydu göndermek güzel, buradan projenizi alkışlıyorum. Yalnız, Sivas'ın köylerinde telefon çekmiyor, internet çekmiyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Buraya gelmeden önce, Yozgat Sarıkaya İlçe Başkanımız Mustafa Yalçın aradı, dedi ki: "Uzaya uydu gönderen iktidar Sarıkaya'nın köy yollarını niçin yapmıyor?" Sivas'ın, Yozgat'ın köy yollarını niçin yapmıyorsunuz sayın iktidar yetkilileri?"

Karasu, PTT'deki yolsuzluklar, arsızlıklar üç dakikada konuşulacak bir şey olmadığını da hatırlatırken, "184 yıllık bir kurumun liyakatsiz yöneticileri PTT'nin itibarını yerle bir etti" diye konuştu.