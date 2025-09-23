CHP'li Karasu: “THY’nin uçak siparişleri dış politika kozu mu oldu?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında vereceği iddia edilen Boeing uçak siparişlerine ilişkin “Erdoğan, THY’nin iki yıl önceki uçak siparişlerini şimdi dış politika kozu olarak kullanıyor. Yoksa canlı yayında çıksın, şov yapsın diye THY siparişini mi bekletti” dedi.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu THY'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Boeing siparişi vereceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

THY Genel Müdürü’nün halen 459 olan şirketin filosundaki uçak sayısının bu yıl sonunda 500'e ulaşacağını duyurduğunu hatırlatan Karasu, “2028’de uçak sayısını 631'e çıkarmayı hedeflediğinizi açıklarken ABD siparişinin akıbetini neden açıklamadınız” sorusunu gündeme getirdi.

CHP’li Karasu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde gündeme geleceği belirtilen Boeing uçakları konusunda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''SİPARİŞLER ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞTI''

“THY yetkilileri bu siparişi zaten aylar öncesinden resmi olarak kamuoyuna duyurmuşlardı. Yani şirketin 2023 yılında açıklanan stratejik planının bir parçasıydı bu siparişler. Yani Erdoğan’ın kapalı kapılar ardında bu konuyu gündeme getirip ABD Başkanı’ndan randevu alması, Türkiye’nin çıkarlarının bir kişinin şahsi iktidar hesaplarına nasıl peşkeş çekildiğinin kanıtıdır.

Gazze’de akan kanı, Filistin halkının dramını anlatmak yerine; ABD’den randevu alabilmek için Boeing sözü vermek hem diplomasiye hem de vicdanlara ihanettir.

2028’de uçak sayısını 631'e çıkarmayı hedeflediğinizi açıklarken, ABD’ye verilen siparişin akıbetini neden açıklamadınız? Ayrıca, bu uçakların siparişi verilecekse, özel bir şirket olan THY’nin uçak alım anlaşmasını neden Cumhurbaşkanı imzalayacak?

THY, Türkiye-Amerika ilişkileri daha iyi olsun diye bu siparişi vermiyor. Zaten köprüde, otoyolda, havalimanında milletin cebinden milyarlarca dolar garanti ödemesiyle kaynakları tüketen iktidar, şimdi de dış politikada uçak siparişi üzerinden pazarlık yapıyor. Yoksa, Erdoğan canlı yayında çıksın, şov yapsın diye mi THY siparişini bekletti?

Parası ödendiği halde yıllardır teslim alınamayan F-35 leri ve bir türlü siparişini kesinleştiremedikleri F-16 savaş uçakları bu defa alınabilecek mi? Çıksın, önce bunları açıklasın.

ABD Başkanı Trump’ın gönlünü hoş etmek için milletin alın teri, hiç kimsenin çıkarına peşkeş çekilemez. Bu milletin alın teri, Erdoğan’ın koltuk uğruna verdiği gizli sözlerin bedeli olamaz. Halktan saklanan her sözün, her kuruşun hesabını soracağız.”