CHP'li Karatepe: Asgari ücrete düşük zam yaparak faiz indirimine alan açtılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam oranını değerlendirdi. Yapılan ücret artışının beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Karatepe, çalışanların açlığa mahkum edildiğini belirtti.

İş dünyasının iktidardan iki talebi olduğuna dikkat çeken Karatape, ilkinin düşük asgari ücret artışı, diğerinin ise faiz indirimlerine bir an önce başlanması olduğunu söyledi.

"100-150 BAZ PUAN ARASINDA FAİZ İNDİRİMİ MÜMKÜN"

Asgari ücrette düşük oranda yapılan zammın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine alan açtığını belirten Karatepe, "Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında bir faiz indirimi kararının güçlendiği görülüyor. Muhtemelen 100-150 baz puan arasında bir indirim yapacakları tahmin ediliyor" dedi.

Karatepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asgari ücret artışı beklentilerin çok altında kalmıştır. Biz 30 bin liranın altında bir asgari ücretin çalışmaların geçinmesi için yeterli olmayacağını söylüyorduk. Bu, daha ilk günden çalışanların açlığa mahkum edildiğinin bir göstergesi. Şimdi işçi dünyasının iş talebi vardı. Bunlardan birisi asgari ücretin düşük miktarda artırılması bir diğeri de faiz indirimlerinin bir an önce başlatılması. Asgari ücretin düşük açıklanmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında bir faiz indirimi kararının güçlendiği görülüyor. Muhtemelen 100-150 baz puan arasında bir indirim yapacakları tahmin ediliyor. Asgari ücretteki artışı baskılayarak faiz artırımının daha kolay yapılmasına imkan verilmiş gibi bir durum söz konusu. Asıl önemli olan konu; bu ücret seviyesiyle vatandaşın geçinmesinin mümkün olmadığı."