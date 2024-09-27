CHP'li Karatepe'den "yapılandırma" tepkisi: Sürdürülebilir yoksulluk yaratılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalçın Karatepe, kredi kartı borçlarının 60 ay vade ile yapılandırılmasına yönelik düzenlemenin, yurttaşın içinde bulunduğu derin yoksulluğu perdelemekten öteye gitmediğini söyledi.

Karatepe, "Vatandaşın borç sarmalına girmesinin asıl nedeni, ücretlerin baskı altında tutulması ve gelirlerin düşük kalmasıdır. Gelirler zorunlu harcamaları karşılamaya yetmezken, borcun vadelere yayılması çözüm değildir. Yapılması gereken, öncelikle ücret ve aylıklarda artış sağlayacak düzenlemelerdir" dedi.

Yapılandırma sürecinde uygulanacak faiz oranının sabit tutulacağını belirten Karatepe, bu durumun halkı uzun süre yüksek faiz yüküyle karşı karşıya bırakacağını söyledi.

"Borç yapılandırılırken faiz oranları düşse bile vatandaş yüksek faiz ödemeye devam edecek. Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyonun 2026 yılında %9,7’ye düşeceğini öngören hükümet, vatandaşın 2029 yılı sonuna kadar %70’in üzerinde faiz ödemek zorunda kalmasına yol açıyor. Bu durumdan kimin daha fazla kazanç sağlayacağı ortada. Vatandaşa daha fazla faiz yükü bindirerek mağduriyetlerini artıran bir düzenlemeyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

YÜZEYSEL TEDBİR DEĞİL KALICI ÇÖZÜM GEREKLİ

Karatepe, 60 ay vade ile kredi kartı borcunun taksitlendirilmesinin, borç sarmalında olan yurttaşlar için bir çözüm getirmeyeceğini belirterek, "60 ay vadeyle ev alınan bir ülkede, kredi kartı borcunun da bu kadar uzun sürede ödenmesinin normalleştirilmesi, ekonomimizin içinde bulunduğu vahim tabloyu gözler önüne seriyor. Gelir düzeyinde artış sağlanmadığı sürece, borç yapılandırması ancak geçici bir rahatlama sağlar, borç yükü ise faizle beraber büyümeye devam eder. Türkiye’nin ekonomik gerçekleri göz önüne alındığında, bu düzenleme vatandaşın lehine değil, aksine ekonomik sorunları daha da derinleştirecek bir aldatmacadır. Yüksek enflasyon altında ezilen halkın sorunlarına yüzeysel tedbirlerle yaklaşmak yerine, kalıcı çözümler üretilmeli" dedi.

Karatepe, bu durumdan kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek, çözüm önerilerini 2 maddede sıraladı:

1. Asgari ücretten başlayarak, tüm ücret ve emekli aylıklarını insanca yaşanabilecek seviyelere çıkararak, vatandaşların borçlanmak zorunda kalmadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak.

2. Kredi kartı borçlarına uygulanan faiz üzerinden alınan Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'nun (KKDF) derhal sıfırlanması

Bu adımlar atılmadığı sürece, yalnızca yoksulluğu sürdürülebilir hale getiren politikalarla karşı karşıya kalınacağını vurgulayan Karatepe, "Vatandaşın borç sarmalından kurtulması için gerçek ve kalıcı çözümler üretilmelidir" ifadelerini kullandı.