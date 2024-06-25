CHP'li Karatepe ile görüşen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile 4 saat görüşen Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, Yalçın Karatepe'nin görüşmenin ardından verdiği mesajların 'tribün ve taraftar kaygısıyla' söylendiğini öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in CHP'yi eleştirdiği bir tweeti paylaşan Şimşek, CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmenin ardından verdiği mesajların 'tribün ve taraftar kaygısıyla' söylendiğini öne sürdü.

Karatepe'nin görüşlerini not aldığını, kendi perspektifini de 'şeffaf' şekilde anlattığını ifade eden Şimşek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez" dedi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.

Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık.

Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik.

Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."