CHP'li Karatepe: Üniversite mezunları 2006'ya göre daha az kazanıyor

AKP 'her ile üniversite' politikasıyla 81 ile üniversite açtı. Bu durum üniversiteli işsizliğine ve yükseköğretim mezunlarının kazançlarının da gerilemesine yol açtı.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından TÜİK’in “Yükseköğretim Mezunlarının Esas İş Gelirlerinin Ortalamaya Oranı” grafiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Karatepe, şunları kaydetti: “Üniversite mezunlarının ücretleri hızla ortalamaya yaklaşıyor. AKP’li yıllarda ekonomi, yüksek beceri gerektiren meslek gruplarında iş yaratamadı. Bu nedenle yükseköğretim mezunları ya işsiz ya da niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışıyor. 2006 yılında ortalamanın yaklaşık yüzde 80 üzerinde kazanan üniversite mezunları, artık yalnızca yüzde 30 üzerinde kazanıyor. Nitelikli emek için istihdam yaratan bir ekonomi modeli, iktidarımızda önceliklerimizden biri olacak.”

ORTALAMA İŞ BULMA SÜRESİ 1 YILI GEÇİYOR

TÜİK'in temmuz ayında yayımladığı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşmişti. Bu oran 2023'te ise yüzde 75,6'ydı. Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti