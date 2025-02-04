CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında iddianame hazırlandı

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için 'belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi' gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianamede hazırlandı.

İddianamede Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, belediyeye ait 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verilerek şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İddianamede, Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak davranıldığı yazıldı. 44 adet ihalenin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, yüklenicilere rekabetsiz bir ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı ve idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği anlatılarak şüpheliler yönünden kamu davası açılması gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşacak delil elde edildiği ifadelerine yer verildi.

"REKABETTEN UZAK ORTAM"

İddianameye göre Gökhan Yüksel, birçok ihale onay belgesini 'ita amiri' sıfatıyla uygun bularak onayladı ve hukuka aykırı olarak 'pazarlık usulü ile' ihaleye çıkılmasına izin verdi. İhalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak ortamda gerçekleştiği de yazıldı.

CEZA İSTEMLERİ

Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 2 şüpheli için ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.