CHP'li Kaya: Antalya–Alanya Otoyol Projesi, trafiğin en yoğun olduğu hattı kapsamıyor

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya–Alanya Otoyol Projesi hakkında eleştirilerde bulundu.

Kaya, projenin isminin ve kapsamının yanıltıcı olduğunu belirterek, “Bu projenin adı ‘Serik–Konaklı Otoyolu’ olmalı. Çünkü trafiğin en yoğun olduğu Serik–Antalya hattı proje dışında bırakılmış durumda” dedi.

Kaya, özellikle yaz aylarında Serik’ten Antalya’ya ulaşımın çileye dönüştüğünü vurgulayarak, “Bugün özellikle yaz aylarında vatandaşlarımız Serik’ten Antalya’ya bir, bir buçuk saatte dahi ulaşamıyor. Ama bu projeyle yine o bölgeye çare üretilmiyor” ifadelerini kullandı.

“ULAŞTIRMA BAKANI FERRARİ HIZIYLA HESAP YAPIYOR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "122 kilometrelik Serik–Konaklı hattı 36 dakikada geçilecek" açıklamasına tepki gösteren Kaya, “Bakan herhalde hesaplamalarını Ferrari’ye göre yapıyor. 122 km’lik bir yol, 120 km hızla 1 saatte alınır. Gerçekçi olunmalı" diye konuştu.

"GAZİPAŞA–ANTALYA BAĞLANTISI YOK"

Kaya, trafiğin en yoğun olduğu Serik–Antalya hattının kapsam dışı bırakıldığını, Konaklı ile Alanya arasında ise yeni bir trafik yığılması yaşanacağını belirterek, "Bu proje istenilen süreyi kısaltmayacak, harcanacak milyarlık yatırıma da değmeyecek" dedi.

"STRATEJİK OLAN RAYLI SİSTEMDİR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otoyol projesini “stratejik bir adım” olarak tanımlamasına yanıt veren Kaya, “Antalya için stratejik adım, Antalya ile Gazipaşa’nın raylı sistemle bağlanmasıdır. Döşemealtı’ndan Gazipaşa’ya kesintisiz otoyol yapılmasıdır. Alternatif turizm yolunun tamamlanmasıdır” dedi.

“ALTERNATİF TURİZM YOLU YARIM KALDI”

Antalya Havalimanı’ndan başlayıp, Manavgat ilçesinin Kızılağaç bölgesine kadar kesintisiz ilerlemesi planlanan alternatif yolun eksik bırakıldığını ifade eden Kaya, “Serik ilçemizin Boğazkent mevkiinden Kızılağaç’a kadar olan bölüm hâlâ yapılmadı. Bu yol tamamlansa, D-400 karayolundaki trafik yüzde 20 azalır” değerlendirmesinde bulundu.